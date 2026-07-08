Ρούτε: Πιο ενωμένο από ποτέ το ΝΑΤΟ - Ζήτημα ΗΠΑ και Τουρκίας οι S-400

Απέφυγε να λάβει θέση για τις ελληνοτουρκικές διαφορές και το casus belli, τονίζοντας ότι αποστολή του είναι η διαφύλαξη της συνοχής του ΝΑΤΟ.

Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ολοκληρώθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, να αποφεύγει να τοποθετηθεί επί της υπόθεσης των ρωσικών S-400, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας. Παράλληλα, έκανε λόγο για πρόοδο στις δεσμεύσεις των συμμάχων, ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας και συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απέφυγε να σχολιάσει το θέμα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. «Το S-400 είναι θέμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Τουρκίας. Οι δύο χώρες εργάζονται πάνω στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να σχολιάσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απέφυγε να λάβει θέση για τις ελληνοτουρκικές διαφορές και το casus belli, τονίζοντας ότι αποστολή του είναι η διαφύλαξη της συνοχής του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε αναφέρθηκε επίσης στο Ιράν, τονίζοντας πως: «δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα». Σύμφωνα με τον ίδιο η σημερινή σύνοδος δημιούργησε μια τεράστια αίσθηση ενότητας, ενώ ο Τραμπ βύθισε τη συνάντηση στο χάος, αφού ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον διακόπτει τους εμπορικούς δεσμούς της με την Ισπανία και ήγειρε εκ νέου αξιώσεις για τη Γροιλανδία.

«Αισθανθήκαμε ότι αυτή η συμμαχία είναι πιο ενωμένη από ποτέ» είπε ο Ρούτε μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη λήξη της συνόδου. «Αυτή η σύνοδος έδειξε ότι η συμμαχία είναι ισχυρότερη από ποτέ», πρόσθεσε. Αναφερόμενος στη στάση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρούτε σχολίασε ότι «ανέκαθεν γνώριζε» ότι ο Τραμπ και οι ΗΠΑ είναι «πλήρως δεσμευμένοι» στο ΝΑΤΟ.

Στη συμμαχία υπήρχε ένας «εκνευρισμός» για το θέμα των δαπανών στον αμυντικό τομέα «και αυτός ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε να επιλύσει» το πρόβλημα, τόνισε. Επισήμανε επίσης ότι και τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Η επόμενη σύνοδος θα διεξαχθεί στην Αλβανία, όμως δεν έχει ακόμη αποφασιστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμά της, είπε επίσης ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας.

Ο Ρούτε ανακοίνωσε επίσης ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ θα επενδύσουν 27 δισεκ. ευρώ σε υποδομές αποθήκευσης καυσίμων, ώστε να ενισχύσουν την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων της συμμαχίας. «Οι σύμμαχοι κάνουν ένα ιστορικό βήμα για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΝΑΤΟ, για να διασφαλίσουν ότι οι δυνάμεις μας θα έχουν τα ενεργειακά αποθέματα που χρειάζονται για την πολεμική ετοιμότητά τους», τόνισε.

Απολογισμός της συνόδου

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη τη Σύνοδο της Άγκυρας, αποδίδοντας εύσημα στην τουρκική προεδρία για τη διοργάνωση και σημειώνοντας ότι οι αποφάσεις που είχαν ληφθεί προηγουμένως στη Χάγη περνούν πλέον στο στάδιο της εφαρμογής. Όπως ανέφερε, «η Σύνοδος της Άγκυρας ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη. Στην Άγκυρα, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόσφερε μία άψογη φιλοξενία, οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Χάγη τίθενται πλέον σε εφαρμογή».

Αμυντικές δαπάνες και βιομηχανία

Αναφερόμενος στις αποφάσεις των συμμάχων, ο Ρούτε επισήμανε ότι συνεχίζεται η πρόοδος προς τον στόχο διάθεσης του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα έως το 2035, ενώ παράλληλα ενισχύεται η παραγωγική ικανότητα της αμυντικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο του NATO Defence Industry Forum υπογράφηκαν νέες συμφωνίες προμηθειών συνολικής αξίας άνω των 50 δισ. δολαρίων.

Στήριξη στην Ουκρανία

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, κάνοντας λόγο για σημαντικές νέες δεσμεύσεις των κρατών-μελών. Όπως δήλωσε, «οι σύμμαχοι έχουν δεσμευθεί να παράσχουν για φέτος και για το επόμενο έτος στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση συνολικής αξίας τουλάχιστον 70 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Δέσμευση στη συλλογική άμυνα

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ρούτε υπογράμμισε ότι οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στις θεμελιώδεις αρχές της Συμμαχίας. «Στην Άγκυρα, οι σύμμαχοι επαναβεβαίωσαν την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα και στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», ανέφερε.