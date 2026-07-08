Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας εξαίρει τις «πολύ θετικές» σχέσεις με τις ΗΠΑ

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξήρε σήμερα τις "πολύ θετικές" σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας και των ΗΠΑ, μετά τις έντονες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του θα "σταματήσει κάθε εμπορική συναλλαγή" με τη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξήρε σήμερα τις "πολύ θετικές" σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας και των ΗΠΑ, μετά τις έντονες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του θα "σταματήσει κάθε εμπορική συναλλαγή" με τη Μαδρίτη.

"Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι σε κοινωνικό επίπεδο, σε πολιτιστικό, σε οικονομικό και σε πολιτικό επίσης, πολύ θετικές, πράγματι πολύ θετικές", δήλωσε στους δημοσιογράφους στο τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λέγοντας ότι είχε μια άτυπη "ευγενική" συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις με όλες τις χώρες, κυρίως με τους συμμάχους με τους οποίους έχουμε εδραιώσει σχέσεις που υπερβαίνουν την ιδεολογία των διοικήσεων, τόνισε ο Σάντσεθ.

Η συνεργασία μεταξύ των αμερικανικών και των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων παραμένει άριστη και θετική, δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ό,τι και να κάνουν οι ΗΠΑ με τα στρατεύματά τους στην Ευρώπη, αυτό θα είναι μια κυρίαρχη απόφαση, υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ