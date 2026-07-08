Πολιτική | Διεθνή Νέα

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας εξαίρει τις «πολύ θετικές» σχέσεις με τις ΗΠΑ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας εξαίρει τις «πολύ θετικές» σχέσεις με τις ΗΠΑ
Πέδρο Σάντσεθ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξήρε σήμερα τις "πολύ θετικές" σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας και των ΗΠΑ, μετά τις έντονες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του θα "σταματήσει κάθε εμπορική συναλλαγή" με τη Μαδρίτη.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξήρε σήμερα τις "πολύ θετικές" σχέσεις μεταξύ της Ισπανίας και των ΗΠΑ, μετά τις έντονες επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του θα "σταματήσει κάθε εμπορική συναλλαγή" με τη Μαδρίτη.

"Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι σε κοινωνικό επίπεδο, σε πολιτιστικό, σε οικονομικό και σε πολιτικό επίσης, πολύ θετικές, πράγματι πολύ θετικές", δήλωσε στους δημοσιογράφους στο τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, λέγοντας ότι είχε μια άτυπη "ευγενική" συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Προσπαθούμε να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις με όλες τις χώρες, κυρίως με τους συμμάχους με τους οποίους έχουμε εδραιώσει σχέσεις που υπερβαίνουν την ιδεολογία των διοικήσεων, τόνισε ο Σάντσεθ.

Η συνεργασία μεταξύ των αμερικανικών και των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων παραμένει άριστη και θετική, δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Ό,τι και να κάνουν οι ΗΠΑ με τα στρατεύματά τους στην Ευρώπη, αυτό θα είναι μια κυρίαρχη απόφαση, υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Εγκατέλειψαν την Ελλάδα οι μισοί αλλοδαποί το τελευταίο έτος - Μειώθηκε ο πληθυσμός τους κατά 133.000 άτομα

Mykonos Chocolate: Η ιδέα έξι Μυκονιατών έγινε sold out μέσα σε λίγες ημέρες

«Πάγος» στον νέο διαγωνισμό για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους κατά των παραβάσεων

tags:
Πέδρο Σάντσεθ
Ισπανία
ΝΑΤΟ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider