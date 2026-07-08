Ο Τραμπ σχεδιάζει να αποσύρει τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία

Η Ουάσιγκτον είχε αναφέρει προηγουμένως ότι εξετάζει το αν θα παραμείνει η Συρία σε αυτήν τη λίστα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που στηρίζουν την τρομοκρατία.

«Νομίζω ότι θα το κάνω» είπε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα στην Τουρκία.

Η Ουάσιγκτον είχε αναφέρει προηγουμένως ότι εξετάζει το αν θα παραμείνει η Συρία σε αυτήν τη λίστα. Οι χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτήν υπόκεινται σε περιορισμούς στην ξένη βοήθεια, τις εξαγωγές αμυντικών όπλων και ορισμένες χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο τερμάτισε τις κυρώσεις στη Συρία, βάζοντας τέλος στην απομόνωση της χώρας από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και υλοποιώντας τη δέσμευση των ΗΠΑ ότι θα βοηθήσουν τη Δαμασκό στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον εμφύλιο. Πολλές σαουδαραβικές εταιρείες σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ριάντ να στηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας, ενώ και άλλες χώρες του Κόλπου έχουν δεσμευτεί ότι θα παράσχουν οικονομική βοήθεια.

Ο Τραμπ συνεχάρη τον Σάρα, ο οποίος ήταν διοικητής του Μετώπου Νούσρα, ενός παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία, μέχρι που διέκοψε σχέσεις με την οργάνωση αυτήν το 2016. Στη συνέχεια τέθηκε επικεφαλής ενός συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων και ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, στα τέλη του 2024.

«Τον σέβονται ολοι, συμπεριλαμβανομένου και εμού», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ