Τραμπ: Δεν έχω αποφασίσει ακόμη για τα F-35 στην Τουρκία - Νέο μήνυμα για Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναγνωρίζει ότι ο Ερντογάν «έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους». Τι δήλωσε για Τεχεράνη.

Στο ζήτημα της πιθανής πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε αρχικά πως αναγνωρίζει ότι ο Ερντογάν «έχει βοηθήσει τις ΗΠΑ με πολλούς τρόπους», έσπευσε ωστόσο να ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει λάβει ακόμα την οριστική του απόφαση.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Ερντογάν για τη φιλοξενία και τον Μαρκ Ρούτε για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ήταν μια σπουδαία Σύνοδος», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι ο Ρούτε κατάφερε να διαχειριστεί «πολλούς ηγέτες με ισχυρές προσωπικότητες», ενώ χαρακτήρισε τους ηγέτες των άλλων κρατών-μελών του ΝΑΤΟ «πολύ έξυπνους ανθρώπους με πολλή καλοσύνη στην καρδιά τους».

Ο Τραμπ επέμεινε επίσης ότι στις συναντήσεις υπήρξε «τεράστια αγάπη», περιγράφοντας κλίμα ενότητας μεταξύ των συμμάχων. «Είναι αγάπη, πραγματικά, για τη χώρα, για τη δική μας χώρα», επεσήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Δεν θέλω να πω για μένα, γιατί θα πείτε: “Ω, είναι τόσο αλαζόνας”». Και πρόσθεσε: «Αλλά έτσι είναι. Και ξέρετε ότι τους αρέσει η δουλειά που κάνω» συμπλήρωσε.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες»

Ερωτηθείς γιατί ο πόλεμος με το Ιράν μοιάζει να έχει οδηγηθεί σε «στρατηγικό αδιέξοδο», ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέρριψε τον χαρακτηρισμό, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «τεράστια στρατιωτική επιτυχία». «Ο πόλεμος με το Ιράν ήταν μια τεράστια στρατιωτική επιτυχία. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν ξέρουν πώς να κάνουν συμφωνία», δήλωσε.

«Νομίζω ότι είναι λίγο τρελοί», επανέλαβε αναφερόμενος στην ιρανική ηγεσία. Ακολούθως ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του τον «υπ' αριθμόν ένα στόχο» του Ιράν, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. «Οι ηγέτες τους έχουν φύγει. Έχουν μια νέα ηγεσία. Μπορεί να φύγει κι αυτή. Και ξέρετε κάτι; Μπορεί να φύγω κι εγώ, γιατί είμαι ο υπ' αριθμόν ένα στόχος τους. Το λένε παντού. Είμαι ο νούμερο ένα στόχος τους, γιατί είναι καθάρματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει αλλάξει γνώμη για τους Ιρανούς ηγέτες, υποστηρίζοντας ότι αρχικά τους θεωρούσε «λογικούς», αλλά αναθεώρησε όταν τους γνώρισε καλύτερα. Παράλληλα, ανέφερε ότι η σημερινή ιρανική ηγεσία είναι «πιο ορθολογική», χωρίς ωστόσο να εμφανιστεί βέβαιος ότι επιθυμεί συμφωνία με την Τεχεράνη. «Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την εκτίμησή του, η σύγκρουση «θα τελειώσει πολύ γρήγορα».