Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ των 3 εκατ. ευρώ

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Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ των 3 εκατ. ευρώ
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Έκδοση 10.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη και με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία των μετοχών.

Καλύφθηκε στο σύνολό της η ΑΜΚ της Δούρος, με τον παράλληλο περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης υπέρ υφιστάμενων και νέων επενδυτών, κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων 3.000.000€, με την έκδοση 10.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη και με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία των μετοχών.

Σημειώνεται ότι έχει υποβληθεί προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αρ. πρωτ 8841/2026 η απόφαση της ως άνω μετ’ αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και αναμένεται η έκδοση ανακοίνωσης. Χάριν πληρότητας υπογραμμίζεται ότι ήδη έχουν εκκινήσει εν συνόλω οι απαιτούμενες ενέργειες για την προσήκουσα πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αυξήσεως σύμφωνα με τα υπό του ν.4548/2018 οριζόμενα.

«Συνεπεία των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε έξι εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα ευρώ (6.288.390€) και διαιρείται σε είκοσι εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα μια χιλιάδες τριακόσιες (20.961.300) κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30) εκάστης» καταλήγει.

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tags:
ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου)
Μετοχές
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