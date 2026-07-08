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Μερτς: Νωρίτερα από το προγραμματισμένο θα φτάσει η Γερμανία το 5% στις αμυντικές δαπάνες

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Μερτς: Νωρίτερα από το προγραμματισμένο θα φτάσει η Γερμανία το 5% στις αμυντικές δαπάνες
Φρίντριχ Μερτς / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ακόμη ότι βλέπει τη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας ως «σημείο καμπής» στην ιστορία του ΝΑΤΟ.

Η Γερμανία αναμένεται να επιτύχει τον στόχο της επένδυσης του 5% του ΑΕΠ της στην άμυνα νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της συνόδου, την οποία χαρακτήρισε «σημείο καμπής» για τη Συμμαχία. «Κάνουμε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο και πιο δίκαιο στην κατανομή των βαρών», δήλωσε από την Άγκυρα.

«Κάνουμε το ΝΑΤΟ ισχυρότερο και το κάνουμε επίσης πιο δίκαιο σχετικά με την κατανομή των βαρών», δήλωσε ο κ. Μερτς μετά το τέλος της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αναφερόμενος στην προθυμία πλέον των Ευρωπαίων να επωμιστούν μεγαλύτερο μέρος του βάρους των εξοπλισμών. Επανέλαβε μάλιστα ότι το ΝΑΤΟ «πρέπει να γίνει πιο ευρωπαϊκό ώστε να παραμείνει διατλαντικό» και τόνισε ότι η Γερμανία θέλει να επιτύχει τον στόχο του 5% στις αμυντικές δαπάνες ταχύτερα από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Ο καγκελάριος δήλωσε ακόμη ότι βλέπει τη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας ως «σημείο καμπής» στην ιστορία της Συμμαχίας. «Το "ελευθέρας" των Ευρωπαίων έχει τελειώσει και μετά από αυτήν τη σύνοδο, η Συμμαχία είναι πιο ευρωπαϊκή από ποτέ», είπε χαρακτηριστικά. Ο Φρίντριχ Μερτς επαίνεσε όμως και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, όπως είπε, συμμετείχε σε όλες ανεξαιρέτως τις συνεδριάσεις και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις μικρότερες χώρες του ΝΑΤΟ.

Στο τέλος μάλιστα ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι «υπάρχει ένα αίσθημα αγάπης στον αέρα», ανέφερε ο καγκελάριος, επισημαίνοντας ότι εξεπλάγη ευχάριστα από τη στάση του Αμερικανού προέδρου. «Επιστρέφω στη Γερμανία με ένα αίσθημα μεγαλύτερης σιγουριάς ότι συνεισφέραμε σημαντικά ώστε το ΝΑΤΟ να παραμείνει ενωμένο, να γίνει ισχυρότερο και πιο ευρωπαϊκό και να υπηρετήσει την ειρήνη και την ελευθερία στον κόσμο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Αμυντικές δαπάνες
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Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz)
Γερμανία
ΝΑΤΟ
Ντόναλντ Τραμπ
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