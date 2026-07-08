«Ωστικό κύμα» από τη Μέση Ανατολή στο ταμπλό του ΧΑ - Πτώση 2,1% για τον Γενικό Δείκτη

Οι πωλητές κυριάρχησαν σε όλα τα… μήκη και τα πλάτη του ταμπλό, καθώς το διεθνές επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε ραγδαία μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Μόλις 20 μετοχές σε θετικό έδαφος, ανοδικά στον FTSE Large Cap οι ΕΥΔΑΠ και Motor Oil.

Με σοβαρές απώλειες για τον Γενικό Δείκτη και με μόλις 20 μετοχές σε θετικό έδαφος –εκ των οποίων μόλις 2 στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση– ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Οι πωλητές κυριάρχησαν σε όλα τα… μήκη και τα πλάτη του ταμπλό, καθώς το διεθνές επενδυτικό κλίμα επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος κήρυξε το τέλος της εκεχειρίας και προανήγγειλε νέες στρατιωτικές επιθέσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:5,1 με 20 μόλις τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 102 σε αρνητικό και 31 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή.

Όλα αυτά, με αυξημένο τζίρο 359 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, 41,99 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, εκ των οποίων το 48% αφορούσε πακέτα στον τραπεζικό κλάδο. Πρωταγωνίστησε η Τρ. Πειραιώς με οκτώ πακέτα συνολικής αξίας 17,9 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Alpha Bank με πακέτα αξίας 7,8 εκατ. ευρώ. Εκτός τραπεζικού κλάδου, ξεχώρισαν οι συναλλαγές στην Aktor (4,3 εκατ. ευρώ) και την Allwyn (2,8 εκατ. ευρώ).

Η αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έθεσε υπό πίεση τις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών και ομολόγων, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό. Οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων ξεπέρασαν το ψυχολογικό όριο του 3%. Στο επίκεντρο για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης βρέθηκε και η προειδοποίηση του οίκου Scope, ότι η Γερμανία θα πρέπει να σταθεροποιήσει το δημόσιο χρέος της μακροπρόθεσμα ώστε να διατηρήσει την αξιολόγηση ΑΑΑ. Εκτός Ευρώπης, οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων έφθασαν σε υψηλό 30 ετών.

Στο μεταξύ, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, και μετά την ανάκληση από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών της εξαίρεσης που επέτρεπε τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, η τιμή του Brent εκτινάχθηκε σήμερα προς τα 80 δολάρια το βαρέλι, με άλμα άνω του 7%.

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Όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, η άνοδος του Brent αυξάνει τις πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στο έτος. Τονίζουν επίσης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων και η ανάκληση της εξαίρεσης για τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου συνιστούν τη σημαντικότερη κλιμάκωση στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Τεχεράνης μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.

Σε αυτό το κλίμα, ο DAX στη Φρανκφούρτη σημείωνε απώλειες έως και άνω του 2%, όπως και ο CAC στο Παρίσι, ενώ πτωτικά σε ποσοστό περί του 1,10% κινείτο ο βρετανικός FTSE100.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.487,60 μονάδες με απώλειες 2,14%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση από τις 15 Μαΐου. Κινούμενος σε αρνητικό έδαφος σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο ΓΔ «έγραψε» ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 2.457 μονάδες.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 2,11% στις 2.798,41 μονάδες, ανακάμπτοντας ελαφρώς από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό του -3,78%. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Optima και Credia υποχωρώντας 3% και 2,95% αντίστοιχα. Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε στα 15,22 ευρώ με πτώση 2,93%, ενώ ακολούθησαν οι μετοχές των Alpha Bank και Τρ. Πειραιώς με απώλειες 2,43% και 2,28% αντίστοιχα. Με μικρότερες απώλειες ολοκλήρωσαν οι τίτλοι των Τρ. Κύπρου (-1,01%) και Eurobank (-0,88%).

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap με θετικό πρόσημο έκλεισαν μόνο η ΕΥΔΑΠ με άνοδο 0,83% στα 12,0 ευρώ και η Motor Oil ενισχυμένη 0,62% στα 42,84 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι Cenergy και Lamda Development με απώλειες 6,07% και 4,71% αντίστοιχα, ενώ πάνω από 4% υποχώρησε και η Aegean (-4,14%) στα 12,27 ευρώ. Ακολούθησε η Metlen με απώλειες 3,97%, η Viohalco με πτώση 3,81%, ενώ Allwyn και Coca-Cola HBC υποχώρησαν 3,46% και 3,01% αντίστοιχα.

Στο «κόκκινο», πέραν των τραπεζών, βρέθηκαν και οι τίτλοι των ΔΑΑ (-2,78%), Jumbo (-2,15%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,13%), ΟΤΕ (-1,79%), Helleniq Energy (-1,38%), ElvalHalcor (-1,20%), ΔΕΗ (-0,83%), Τιτάν (-0,49%) και Aktor (-0,28%).

Παρόμοια εικόνα και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου με θετικό πρόσημο έκλεισε μόνο οι μετοχές των ΕΧΑΕ (+0,54%) και Dimand (+0,38%), ενώ στον αντίποδα βρέθηκαν οι Autohellas (-3,31%), ΟΛΘ (-3,28%), Άβαξ (-2,61%), Quest (-2,54%) και ΑΔΜΗΕ (-2,48%).