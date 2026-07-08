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Πενταετές ομόλογο Seanergy: Δύο φορές υπερκάλυψη - Άντλησε 100 εκατ. ευρώ

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Πενταετές ομόλογο Seanergy: Δύο φορές υπερκάλυψη - Άντλησε 100 εκατ. ευρώ
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Υψηλή ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.

Κεφάλαια 100 εκατ. ευρώ άντλησε η Seanergy με την έκδοση πενταετούς ομολόγου, με την ζήτηση να ανέρχεται σε 202,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά
2,03 φορές.

Η Seanergy διέθεσε συνολικά 100.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη και τιμή διάθεσης στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,90% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,90% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

  • 92.000 Ομολογίες (92% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές,
  • 8.000 Ομολογίες (8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

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tags:
Seanergy Maritime
Ομόλογα
Κεφάλαια
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