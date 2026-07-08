Μελόνι μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Ενότητα της Δύσης και συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι η χώρα της κράτησε εξ αρχής μια ξεκάθαρη γραμμή διότι «η Ιταλία είπε ότι δεν θα έπαιρνε μέρος σε επιθέσεις κατά του Ιράν και δεν πήρε μέρος σε επιθέσεις κατά του Ιράν».

Το ΝΑΤΟ είναι μια ενωμένη συμμαχία, με επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει και είναι αποφασισμένο να ενισχυθεί», δήλωσε στο τέλος των εργασιών της συνόδου της Ατλαντικής Συμμαχίας η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Θέλουμε να σεβαστούμε τις δεσμεύσεις για τις δαπάνες στον αμυντικό τομέα, είναι κάτι που κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αλλά με βιώσιμο τρόπο, καθορίζοντας εμείς τους χρόνους, τους τρόπους και τις προτεραιότητες βάσει της όλης κατάστασης», πρόσθεσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. Κατέστησε σαφές, επίσης, ότι τα χρήματα που επενδύονται στον συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να καταλήγουν σε ιταλικές βιομηχανίες και στην στήριξη της τεχνολογικής έρευνας της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στο Ιράν, η Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι η χώρα της κράτησε εξ αρχής μια ξεκάθαρη γραμμή διότι «η Ιταλία είπε ότι δεν θα έπαιρνε μέρος σε επιθέσεις κατά του Ιράν και δεν πήρε μέρος σε επιθέσεις κατά του Ιράν».

Επανέλαβε δε, ότι η Ιταλία είναι διατεθειμένη να βοηθήσει στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες, «παρά τις κάκιστες ειδήσεις που τις τελευταίες ώρες φθάνουν από το Ιράν».

Ερωτηθείσα για την πρόσφατη ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που την αφορούσε άμεσα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός απάντησε ότι δεν εννοεί να κάνει κανένα σχόλιο και με αναφορά στις καλές σχέσεις που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Αμερικανό πρόεδρο τόνισε ότι «δεν μετανιώνει για τίποτα από όσα έκανε».

Εξήγησε ότι αποφάσισε να επενδύσει στην ενότητα της Δύσης και ότι «με τον Τραμπ υπάρχουν ομοιότητες σε θέματα όπως το μεταναστευτικό και η woke κουλτούρα». H επικεφαλής της ιταλικής κυβερνητικής συμμαχίας δήλωσε, τέλος, ότι η χώρα της θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και ότι προχωρούν οι συζητήσεις με τη Γαλλία για μια κοινή αρωγή προς τον Λίβανο μετά την ολοκλήρωση της αποστολής Unifil.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ