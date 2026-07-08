Νέα προειδοποίηση Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε σκληρά απόψε το Ιράν» - «Ναι» για Patriot στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις.

Προειδοποίηση στο Ιράν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην στη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, επεσήμανε πως οι ΗΠΑ θα δώσουν άδεια στην Ουκρανία για την κατασκευή πυραύλων Patriot, επισημαίνοντας παράλληλα πως τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θέλουν ο πόλεμος να τελειώσει. «Θα σας δώσουμε άδεια να κατασκευάσετε Patriot», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια του τετ α τετ με τον Ουκρανό ομόλογό του.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένως απευθύνει αίτημα για το αμερικανικής κατασκευής σύστημα αναχαίτισης, το μοναδικό όπλο στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας που μπορεί να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους. Αναμενόταν να θέσει το θέμα στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, Ο Τραμπ ανέφερε πως και οι δύο πλευρές στον πόλεμο θα ήθελαν να τον δουν να τερματίζεται, όμως τόσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «δύσκολοι».

«Έχουμε διευθετήσει πολλούς πολέμους και αυτός είναι εκείνος που πίστευα πως ενδεχομένως θα ήταν ο ευκολότερος, όμως ο Πούτιν είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας και αυτός εδώ ο τύπος είναι ένας δύσκολος χαρακτήρας», σχολίασε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ζελένσκι, ο οποίος καθόταν δίπλα του. Από την πλευρά του, ο Ζελένκσι σημείωσε πως θέλει να συζητήσει «ορισμένες πολύ σημαντικές λεπτομέρειες» με τον Τραμπ. «Είμαι βέβαιος πως θα κάνετε τα πάντα για να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο», διαπίστωσε.

Νωρίτερα ο Τραμπ ανακοίνωσε το τέλος της εκεχειρίας με το Ιράν, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της Τεχεράνης. «Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε», δήλωσε έχοντας δίπλα του τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Όσο με αφορά, είναι απλώς χάσιμο χρόνου», τόνισε, προκαλώντας νέα κύματα αβεβαιότητας όσο αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αστάθεια στις αγορές ενέργειας.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους, αλλά είναι αποβράσματα», δήλωσε ο Τραμπ. «Ξέρετε τι είναι τα αποβράσματα; Είναι αποβράσματα. Είναι άρρωστοι άνθρωποι, καθοδηγούνται από άρρωστους ανθρώπους, και είναι μοχθηροί, βίαιοι άνθρωποι, και αν είχαν πυρηνικό όπλο, θα το χρησιμοποιούσαν». Παρόλα αυτά, ο Τραμπ είπε ότι δεν θα εμπόδιζε τους διαπραγματευτές να συνεχίσουν να ασχολούνται, ακόμη και όταν εξέφρασε απαισιοδοξία για την τακτική.

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν λίγο αφότου οι ΗΠΑ ξεκίνησαν ένα νέο κύμα επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας ενώ επανέφεραν τις κυρώσεις για την πώληση ιρανικού πετρελαίου. Υπενθυμίζεται πως ο ένοικος του Λευκού Οίκου άσκησε σκληρή επίθεση και κατά της Ισπανίας, δηλώνοντας πως η Ουάσιγκτον θα διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την ευρωπαϊκή χώρα.