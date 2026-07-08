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Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι θέλει να διατηρήσει τις ΗΠΑ στη συμμαχία

Newsroom
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Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι θέλει να διατηρήσει τις ΗΠΑ στη συμμαχία
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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, κατά τη συνάντηση των ηγετών των χωρών μελών του διεθνούς οργανισμού σήμερα στην Άγκυρα, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες.

Εντός της κεκλεισμένων των θυρών συνόδου κορυφής, είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ είναι προετοιμασμένες να συνεχίσουν να πουλάνε όπλα σε συμμάχους ανεξάρτητα από το πώς χρησιμοποιούνται, είπε η πηγή, που ζήτησε ανωνυμία.

Σύμφωνα πάντα με την πηγή, ο Τραμπ είπε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ: «Θέλουμε να παραμείνουμε μαζί σας».

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε αμέσως τις δηλώσεις του Τραμπ στη σύνοδο.

Ο Τραμπ δεν επανέλαβε τις επικρίσεις του στην Ισπανία ούτε και την ανακοίνωσή του για τερματισμό της ενδιάμεσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν στη διάρκεια της συνόδου, είπε η πηγή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν ανέφερε επίσης το θέμα της Γροιλανδίας, που έχει προκαλέσει τριβές εντός του μπλοκ, πρόσθεσε η πηγή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε νωρίτερα εντολή για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία λόγω των αμυντικών δαπανών της χώρας αυτής και του πολέμου στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
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