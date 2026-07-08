Κλυδωνισμοί στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με απώλειες σχεδόν 2%, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «χτυπήσει σκληρά [το Ιράν] απόψε».

Ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η προοπτική αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή επανήλθε στο επίκεντρο της προσοχής, επαναφέροντας την αβεβαιότητα στην αγορά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση με απώλειες σχεδόν 2%, μετά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα «χτυπήσει σκληρά [το Ιράν] απόψε».

Σχεδόν όλοι οι επιμέρους κλάδοι της περιοχής κινήθηκαν σε αρνητικό έδαφος έως το κλείσιμο των συναλλαγών, καθώς το επενδυτικό κλίμα στράφηκε ξεκάθαρα προς την αποφυγή ρίσκου. Μόνο ο δείκτης πετρελαίου και φυσικού αερίου του Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 1,9%.

Τα βασικά χρηματιστήρια της Ευρώπης κινήθηκαν πτωτικά. Στη Φρανκφούρτη, ο γερμανικός DAX και ο γαλλικός CAC 40 έκλεισαν με απώλειες άνω του 2%. Στο Λονδίνο, ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 1,7%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο Μιλάνο με πτώση 1,2%.

Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις και στην ισπανική αγορά, με τις μετοχές και τα ομόλογα της χώρας να βρίσκονται στο στόχαστρο των επενδυτών την Τετάρτη, μετά την απαίτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ισπανία. Η κίνηση αυτή κλιμάκωσε την ένταση γύρω από τις αμυντικές δαπάνες και τον πόλεμο με το Ιράν, στη διάρκεια της συνόδου του ΝΑΤΟ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος στρέφεται κατά της Μαδρίτης, την οποία χαρακτήρισε «απαίσιο εταίρο». Στις αρχές του πολέμου, τον Μάρτιο, είχε απειλήσει με πλήρες εμπορικό εμπάργκο, μετά την άρνηση της ισπανικής κυβέρνησης να επιτρέψει τη χρήση στρατιωτικών βάσεων από τις ΗΠΑ για αποστολές που συνδέονταν με πλήγματα στο Ιράν.

Ο ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 2,7%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών. Ισχυρές απώλειες σημείωσαν οι τραπεζικοί κολοσσοί Banco Santander και BBVA, με πτώση 5% και 3% αντίστοιχα, ενώ η μητρική της Zara, Inditex, έχασε 3,6% και η Telefonica υποχώρησε 1,1%.

Οι επενδυτές αναμένουν σήμερα και τη δημοσίευση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τον Ιούνιο.

Τα πρακτικά αναμένεται να προσφέρουν την πρώτη λεπτομερή εικόνα των συζητήσεων υπό τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς. Δεδομένης της ρητής αποστροφής του για τις «προαναγγελίες» των μελλοντικών κινήσεων της Fed («forward guidance») των προκατόχων του και της δηλωμένης προτίμησής του για λιγότερη επικοινωνία, οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το πώς μια πιο «αδιαφανής» Fed σκοπεύει να σταθεροποιήσει τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Με σχεδόν το ήμισυ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Fed να εκφράζεται ανοιχτά υπέρ της αύξησης των επιτοκίων κατά την τελευταία συνεδρίαση, λόγω των επίμονων πιέσεων στις τιμές, οποιοσδήποτε «γεράκιος» τόνος στα πρακτικά θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη αναπροσαρμογή των παγκόσμιων επιτοκιακών καμπυλών.