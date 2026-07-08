Νέες απώλειες στη Wall Street μετά τις απειλές Τραμπ κατά Ιράν

ο Dow Jones κατρακυλά 0,90% στις 52.1450 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,41% στις 7.472 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 0,18% στις 25.771 μονάδες.

Νέα πτώση καταγράφεται την Τετάρτη στην Wall Street, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ενδιάμεση συμφωνία που αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν «τελείωσε», στέλνοντας τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη, με πυροδότηση ταυτόχρονης αποφυγής ρίσκου από τους επενδυτές. Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones κατρακυλά 0,90% στις 52.1450 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί 0,41% στις 7.472 μονάδες και ο Nasdaq χάνει 0,18% στις 25.771 μονάδες.

Το πετρέλαιο διευρύνει τα κέρδη του την Τετάρτη μετά τις δηλώσεις Τραμπ, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου West Texas Intermediate των ΗΠΑ να κερδίζουν και τα δύο πάνω από 4%. Η άνοδος στις τιμές του «μαύρου χρυσού» στηρίζει τις μετοχές ενέργειας. Στο ταμπλό, η Chevron κάνει άλμα 1,01% και η ConocoPhillips ανεβαίνει 1,17%.

Η Devon Energy ενισχύεται 0,21%, ενώ οι Occidental Petroleum, APA Corp και Diamondback Energy σημειώνουν κέρδη 2,2%, 2,1% και 1,7% αντίστοιχα. Στον ταξιδιωτικό κλάδο, οι μετοχές διολισθαίνουν, καθώς οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου πυροδοτούν ανησυχίες για το κόστος και τη ζήτηση καυσίμων. Η μετοχή της United Airlines υποχωρεί κατά 2,72%, της Southwest Airlines κατά 0,87% και της Delta Air Lines κατά 1,49%.

Οι εταιρείες κρουαζιερών επίσης κατρακυλούν, με την Carnival να σημειώνει πτώση 3%, την Royal Caribbean 0,49% και την Norwegian Cruise Line 2,42%. «Είναι ένα μεγάλο ξυπνητήρι για τις αγορές, επειδή η προσδοκία ήταν ότι μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας, ήταν πιθανό να αρχίσουμε να βλέπουμε τη ροή πετρελαίου να επιστρέφει στις αγορές. Και είδαμε τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό να μειώνονται», ανέφερε η Ανίκα Γκούπτα, διευθύντρια μακροοικονομικής έρευνας στην WisdomTree.

Μιλώντας στην Άγκυρα σε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συνεργαστεί περαιτέρω με το Ιράν και ότι η προσωρινή εκεχειρία έχει τελειώσει. Μάλιστα, προειδοποίησε το Ιράν ότι οι ΗΠΑ είναι πιθανό να εξαπολύσουν και άλλα πλήγματα απόψε μετά τις χθεσινές επιθέσεις. «Θα δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε», υπογράμμισε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ σηματοδοτούν μία ακόμη στροφή στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπου η ρητορική έχει επανειλημμένα κινηθεί μεταξύ στρατιωτικής κλιμάκωσης και διπλωματίας. Η συνεχής εναλλαγή των εξελίξεων έχει δημιουργήσει έντονη αβεβαιότητα στις αγορές, με τους επενδυτές να έχουν αρκετές φορές παρασυρθεί από πληροφορίες που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Οι ελπίδες για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία διαψεύστηκαν εκ νέου, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. «Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου δολαρίων είναι αν αυτό σηματοδοτεί μια πλήρη κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και μια επιστροφή στις εχθροπραξίες ή απλώς μια προσωρινή οπισθοδρόμηση», σημείωσε ο Μάθιου Ράιαν, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Ebury.