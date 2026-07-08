Βενεζουέλα: Μητέρα διατήρησε στη ζωή τα τρία παιδιά της επί 11 ημέρες κάτω από τα συντρίμμια

Όταν η δύναμη της μητρότητας είναι πιο ισχυρή από ο,τιδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο - ακόμα και από την ολική καταστροφή.

Σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Βενεζουέλα, τους σεισμούς 24ης Ιουνίου, μια μητέρα απέδειξε πως η αγάπη μπορεί να γίνει η πιο ισχυρή δύναμη επιβίωσης. Για έντεκα ολόκληρες ημέρες, εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια μαζί με τα τρία παιδιά της, δεν σταμάτησε στιγμή να τα φροντίζει, αφιερώνοντάς τους - κυριολεκτικά - κάθε κομμάτι της. Η ίδια κατάφερε να τα κρατήσει στη ζωή, θηλάζοντάς τα και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση της μητρικής δύναμης και θέλησης.

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