Βουλή: Στην Ολομέλεια το ν/σ για κύρωση Παραχώρησης του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά πλειοψηφία με την θετική ψήφο της ΝΔ.

Στην Ολομέλεια εισάγεται αύριο για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας».

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κατά πλειοψηφία με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την αυριανή συζήτηση στην Ολομέλεια.

Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης «να ακούσουν την θετική άποψη που κατέγραψαν όλοι οι τοπικοί φορείς για αυτή την παραχώρηση και πόσο πιστεύουν σ΄ αυτήν επένδυση » κάλεσε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, ολοκληρώνοντας και τη συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Οικονομικών.

Ο κ. Μαρκόπουλος, επισήμανε ότι «είναι από τις λίγες φορές, που σε ακρόαση φορέων όλοι οι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας που κλήθηκαν, ήρθαν εδώ σήμερα και με σύμπνοια μας δήλωσαν πως η παραχώρηση αυτή είναι θετική, αναπτυξιακή και έχει όλη την περιοχή στο επίκεντρό της». Παρατήρησε ότι «τα έσοδα της παραχώρησης αυτής που έκανε το Υπερραμείο, είναι πρώτη φορά, που δεν θα πάνε τα χρήματα αυτά στην εξυπηρέτηση του Χρέους, αλλά θα κατευθυνθούν στο Υπουργείο Αθλητισμού». Για το οικονομικό αντάλλαγμα της παραχώρησης είπε ότι οι αναφορές και οι παρομοιώσεις που ακούστηκαν «για εκμίσθωση σε τιμή ενός δυαριού» δεν υφίστανται και εξήγησε ότι για τα έξι πρώτα χρόνια της επένδυσης αυτό που προβλέπεται στην πραγματικότητα είναι κατά πολύ υψηλότερο ετήσιο ποσό για το δημόσιο, καθώς αυτό υπολογίζεται επί του ποσοστού του ετήσιου τζίρου που θα έχει το Χιονοδρομικό Κέντρο. Απλά, αυτό που αναγράφεται είναι το ελάχιστο εγγυημένο ποσό που υποχρεώνεται να καταβάλλει ο παραχωρησιούχος στο δημόσιο, ακόμα και εάν έχει μικρότερα έσοδα.

Σε αντίθεση με άλλες μισθώσεις, ο κ. Μαρκόπουλος είπε «η διαφορά αυτής της παραχώρησης είναι ότι προβλέπει και επενδύσεις σε υποδομές από την πλευρά του παραχωρησιούχου, οι οποίες θα κοστίσουν αρκετά εκατομμύρια ευρώ». Ο υφυπουργός, υπογράμμισε ότι «στην παρούσα Σύμβαση δεν προβλέπεται καμία φορολογική ή άλλη παρέκκλιση από όσα ισχύουν στην γενική νομοθεσία της χώρας». Ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι «με την ολοκλήρωση και την παράδοση το επόμενο διάστημα του αυτοκινητοδρόμου Ε-65 που καταλήγει στα Γρεβενά, δημιουργούνται νέες δυνατότητες και για την ανάπτυξη του Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας και είναι κρίμα να παραμένει αναξιοποίητο και με παρωχημένες υποδομές και εγκαταστάσεις». Ο υφυπουργός απέρριψε τους χαρακτηρισμούς περί «δωράκι» στον επενδυτή λέγοντας ότι «δωράκι, δεν λες ότι θα ανοίξουν δουλειές, δεν είναι δωράκι ότι ο επιχειρηματίας και θα πληρώνει επί των εσόδων και θα κάνει από την τσέπη του επενδύσεις».

Οι θέσεις των φορέων

Την θετική αποτίμηση της παραχώρησης αυτής για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας εξέφρασε η πλειοψηφία των τοπικών φορέων που κλήθηκαν σε ακρόαση. Επωφελής για το δημόσιο, η εκτίμηση και από τους οικονομικούς κοινωνικούς εταίρους.

Ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε στην Επιτροπή ότι απαιτείται μια διόρθωση, στη Σύμβαση Παραχώρησης όσον αφορά τον όρο 10.1.1, στον οποίο εκ παραδρομής αναγράφεται ότι ο Παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλει το ποσό των 75% επί των ετήσιων εσόδων ως Μεταβλητό Οικονομικό Αντάλλαγμα. Πρόκειται για προφανές τυπογραφικό σφάλμα που έχει παρεισφρήσει στο κείμενο, το οποίο έρχεται σε αντίφαση με το ορθό ποσοστό του 3,10% , που προβλέπεται στον ορισμό του Μεταβλητού Οικονομικού Ανταλλάγματος, στη σελίδα 17 και σημείωσε ότι το ποσοστό 3,10% επί των ετήσιων εσόδων είναι εκείνο που περιλαμβανόταν στην οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο Παραχωρησιούχος στην ΕΕΣΥΠ. Αναφρικά με τον διαγωνισμό ο κ. Σταμπουλίδης είπε ότι στην αρχή υπήρξε ενδιαφέρον από τρείς εταιρείες, στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού κατατέθηκαν δύο δεσμευτικές προσφορές από τις Εταιρείες GARD MIKE και MY ADVENTURE O.E. Μετά από έλεγχο των οικονομικών προσφορών το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΠ αποφάσισε την διεξαγωγή της διαδικασίας βελτιωμένων οικονομικών προσφορών. Από τους προκριθέντες επενδυτές μόνο η Εταιρεία USET υπέβαλε βελτιωμένη οικονομική προσφορά, η οποία ξεπέρασε τον πήχη της Έκθεσης Αποτίμησης του ανεξάρτητου εκτιμητή και ως εκ τούτου ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής. Ο φάκελος στάλθηκε και στον Ελεγκτικό Συνέδριο που αποφάσισε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης. Ο κ. Σταμπουλίδης, είπε ότι μέσα από αυτή την παραχώρηση είναι μια ευκαιρία κάποιες υποδομές, οι οποίες δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν μέσα από τις δημόσιες διαδικασίες, με τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα να αναπτυχθούν προς όφελος της τοπικής οικονομίας, προς όφελος των ίδιων των υποδομών, ούτως ώστε η Ηπειρωτική Ελλάδα να έχει την ανταγωνιστικότητα που της αναλογεί.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης ανέφερε ότι η συγκεκριμένη Σύμβαση και οι επενδύσεις που θα επιφέρει βοηθούν στην επανεκκίνηση των ορεινών Γρεβενών που θέλουμε να κάνουμε. Ο επενδυτής είπε ήρθε σε ζύμωση με τον κόσμο και την περιοχή και με την έννοια αυτή είναι κάτι το οποίο ο κόσμος, η περιοχή, το περιμένει. Σήμερα είπε το Χιονοδρομικό Κέντρο της Βασιλίτσας έχει την εικόνα ενός παραγωγικού γίγαντα που κοιμάται Δεν είναι μόνο η τουριστική αξιοποίηση που θα υπάρξει από αυτή την παραχώρηση, αλλά η υπεραξία που μπορεί να προσφέρει για όλη την περιοχή. Υποστήριξε ότι τα 30 έτη, που είναι η περίοδος παραχώρησης, είναι αρκετά, έτσι ώστε και ο επενδυτής, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή, να επενδύσει πόρους προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτή η ορεινή περιοχή. Η Σύμβαση θα έχει θετική επίπτωση στην περιοχή, στην αναζωογόνηση της περιοχής, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και εισοδημάτων και πρόσθεσε πως είναι πολύ σημαντικές οι προβλέψεις για αξιοποίηση της περιοχής χειμώνα - καλοκαίρι, η συνεργατική συνεργασία και με άλλους που δεν θέλανε να επενδύσουν στον χώρο των 6.200 στρεμμάτων.

Ο δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Ταταρίδης ανέφερε ότι ο επενδυτής είναι ένας άνθρωπος της περιοχής που αγαπάει τον τόπο του και θέλει να δει το Χιονοδρομικό Κέντρο να αποκτήσει την ικανότητα και τη δυναμική που δυστυχώς τα τελευταία έχει. Η παραχώρηση αυτή, είπε ο δήμαρχος, θα δημιουργήσει μια καινούργια εποχή για τα Γρεβενά, όπου η Βασιλίτσα θα γίνει η κινητήριος δύναμη, για να πάει ο τόπος ουσιαστικά σε μια αναπτυξιακή πορεία. Εμείς, είπε ο δήμαρχος, είμαστε μαζί με τον επενδυτή, τον πιστεύουμε, θα τον βοηθήσουμε όσο μπορούμε γιατί τα Γρεβενά είναι αυτά που θα ωφεληθούν.

Ο δήμαρχος Κόνιτσας Ανδρέας Παπασπύρου, είπε ότι στηρίζουμε απόλυτα αυτό το εγχείρημα και προσδοκούμε πολλά από την ανάπτυξη και την λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας, γιατί πιστεύουμε βάσιμα ότι θα αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής που θα αποτελέσει στη συνέχεια και ανάσχεση αυτής της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης ερήμωσης που μαστίζει τις επιμεθόριες, λέω εγώ και όχι παραμεθόριες περιοχές. Ο Δήμος της Κόνιτσας, σημείωσε ότι έχει ένα μεγάλο μέρος της έκτασης και των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου και συνεπώς είναι επιβαλλόμενη η θεσμική συμμετοχή του Δήμου και κάθε όργανο εποπτείας σε ότι έχει σχέση με τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου. Ζήτησε ο δήμος του να συμμετέχει στη διαμόρφωση και στη διαβούλευση πριν από την έγκριση έργων και επενδύσεων στην περιοχή, καθώς και πρόβλεψη ανταποδοτικών πόρων ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης με τρόπο ώστε ο Δήμος να μπορεί να στηρίξει και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του Χιονοδρομικού Κέντρου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Δήμου Γρεβενών - π. Αντιδήμαρχος Έργων Δήμου Γρεβενών Χρήστος Τριγώνης είπε πως όλοι είμαστε υπέρ στο να γίνει μια επένδυση που θα ανατάξει τα Γρεβενά. Υποστήριξε όμως ότι το ΤΑΙΠΕΔ κατά τον διαγωνισμό που έκανε δεν φαίνεται να έλαβε πουθενά την γνώμη των δήμων Γρεβενών και Κόνιτσας ποιοι είναι οι κύριοι των εκτάσεων του χιονοδρομικού κέντρου. Ανέφερε ότι τα ερωτήματα που υπάρχουν είναι τι θα γίνει με την κτηνοτροφία; Τι θα συμβεί με την ορειβασία, θα είναι ελεύθερη; Τι θα συμβεί με την ερασιτεχνική συλλογή βοτάνων, μανιταριών, που είμαστε ο τόπος των μανιταριών; Τι θα συμβεί με κάποια έργα διαχείρισης ύδατος; Επίσης ανέφερε ότι στην Σϋμβαση δεν προβλέπεται καμία ανταποδοτικότητα προς τον Δήμο Γρεβενών και στον Δήμο Κόνιτσας, που πέραν των άλλων που θα είναι επιφορτισμένοι και με τον εκχιονισμό του οδικού δικτύου που πρέπει να φτάνει μέχρι την Βασιλίτσα. Ακόμη, δεν έχουμε πρόβλεψη για μειωμένο εισιτήριο στους κατοίκους των Δήμων Γρεβενών και Κόνιτσας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Διοίκησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας Ανδρέας Βάιος από την δική του πλευρά είπε πως χαίρομαι που υπάρχει ένας κοινός στόχος ότι πρέπει να αναπτυχθεί το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας, με όποιον τρόπο και να είναι αυτό. Επισήμανε ότι σήμερα είναι επιτακτική η ανάγκη του εκσυγχρονισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Η τακτική επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία ανέρχεται σε 365.000 ευρώ το χρόνο, αλλά αυτά δεν επαρκούν για εκσυγχρονισμό του Κέντρου. Η περιοχή έχει δυνατότητες και για 12μηνο τουρισμό.

Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας, είπε πως εμείς με το θεσμικό μας ρόλο ως σύμβουλος της πολιτείας, επικροτούμε και στηρίζουμε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν δομικές προκλήσεις λόγω της αλλαγής του παραγωγικού και οικονομικού τους μοντέλου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η συγκεκριμένη περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας. Εκτίμησε πως τα οικονομικά οφέλη της σύμβασης παραχώρησης με χρονικό ορίζοντα 30 ετών και η δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 10 έτη, θα αναζωογονήσουν πλήρως την τοπική αγορά καταπολεμώντας την ερήμωση, μέσω της τόνωσης των τοπικών επιχειρήσεων, της δημιουργίας νέων παράλληλων επαγγελμάτων γύρω από τον ορεινό εναλλακτικό και αθλητικό τουρισμό και της ενίσχυσης της ελκυστικότητας της περιοχής για την προσέλκυση νέων κατοίκων και νέων επενδυτών. Ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει ρητές συμβατικές δεσμεύσεις, οι οποίες αφορούν στη δωδεκάμηνη λειτουργία της υποδομής, στην υλοποίηση εκτεταμένων επενδύσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας όπως το βλέπουμε, καθώς και στην άμεση δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, το οποίο, επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντικό. Καθορίζονται με ακρίβεια οι τεχνικοί όροι, οι δείκτες απόδοσης και το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου. Ο ορισμός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ω Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας ως εποπτεύοντος φορέα αποτελεί κομβικό σημείο για τη θεσμική θωράκιση της υλοποίησης της σύμβασης. Ο ρόλος αυτός διασφαλίζει το διαρκή έλεγχο της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων, με απώτερο σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και τη μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμου ορεινού τουρισμού και αειφόρου ανάπτυξης. Η τουριστική και οικονομική αναβάθμιση της Βασιλίτσας ,είπε ο πρόεδρος του ΟΟΕ αναμένεται να λειτουργήσει κατά τη δική μας άποψη ως ισχυρός πολλαπλασιαστής ανάπτυξης στην περιοχή, επιφέροντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη για την ευρύτερη περιοχή της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών.

Ο προέδρου του Επιμελητηρίου Γρεβενών Λεωνίδας Τεντόγλου στο ίδιος μήκος είπε ότι η Βασιλίτσα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά περιουσιακά στοιχεία όχι μόνο του Νομού Γρεβενών, αλλά και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας. Η αξιοποίησή της μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει τον τουρισμό και να δώσει σημαντική ώθηση στις τοπικές επιχειρήσεις. Ως Επιμελητήριο Γρεβενών, βλέπουμε θετικά κάθε σοβαρή επένδυση που μπορεί να αναβαθμίσει το χιονοδρομικό κέντρο και να το καταστήσει ανταγωνιστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καταγωγή του επενδυτή είναι από την περιοχή μας και σίγουρα θα κάνει ότι είναι δυνατόν καλύτερο, ωστόσο πρόσθεσε θεωρούμε απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς εγγυήσεις ότι η ανάπτυξη αυτή θα επιστρέφει ουσιαστικά το όφελος στην τοπική κοινωνία. Ζητούμε, δηλαδή, να προβλεφθεί κατά προτεραιότητα η συνεργασία με τις επιχειρήσεις των Γρεβενών για προμήθειες, για υπηρεσίες και έργα, ώστε η τοπική οικονομία να συμμετέχει ενεργά στην επένδυση.

Ο πρόεδρος του Ομίλου DGroup όπου ανήκει η U RESORT VASILITSA Μονοπρόσωπη ΑΕ Δημήτρης Δρεπάνης που αναδείχθηκε πλειοδότης του διαγωνισμού και αναλαμβάνει ως επενδυτής την λειτουργία και διαχείριση του Χιονοδρομικού Κέντρου είπε πως το έργο αυτό δεν αποτελεί άλλο ένα επιχειρηματικό εγχείρημα του ομίλου DGroup, αλλά μια έμπρακτη απάντηση στην επιτακτική ανάγκη της δυτικής Μακεδονίας για μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο δωδεκάμηνου τουρισμού, ειδικά σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή πλήττεται βαθύτατα από την ανεργία, τη δημογραφική συρρίκνωση και την ερήμωση. Η συγκεκριμένη επένδυση θα αποτελέσει ένα έργο πνοής και οικονομικής ανάτασης της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών και της Ηπείρου, που σέβεται την τοπική παράδοση και το φυσικό πλούτο και το οποίο φιλοδοξεί να μετατρέψει ένα παροπλισμένο, αν και απαράμιλλης ομορφιάς χιονοδρομικό, σε ένα πρότυπο βιώσιμο προορισμό τεσσάρων εποχών με σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις που θα παρέχει άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες του. Θα αναλάβουμε είπε με ιδία κεφάλαια την κοστοβόρα ανακατασκευή και συντήρηση των υφιστάμενων παρηκμασμένων υποδομών. Θα επωμιστούμε το βάρος της νομιμοποίησης των σημερινών εγκαταστάσεων, καθώς σήμερα υπάρχουν 52 κτίσματα, τα οποία στερούνται της νομιμοποίησης. Ο επενδυτικός όμιλος απαρτίζεται από 11 εταιρείες, κατασκευαστικές και φορείς πιστοποίησης και κατάρτισης. Θα στελεχωθεί με τους κατάλληλους επαγγελματίες, ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν με τα αυστηρότερα πρότυπα. Θέλουμε οι επισκέπτες από 30.000 άτομα που είναι σήμερα, να φθάσουν σε βάθος τριετίας τις 150.000 άτομα. Το χιονοδρομικό, θα παραμείνει απολύτως προσβάσιμο στην τοπική κοινωνία την οποία τη θέλουμε αρωγό. Δεσμευόμαστε να εξασφαλίσουμε 100 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 12μηνης διάρκειας. Για εμάς το δάσος και η άγρια ζωή, αποτελούν το πολυτιμότερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Το Business, Plan (επιχειρηματικό σχέδιο) αφορά τα 36 εκατομμύρια και περιλαμβάνει τρείς φάσεις. Η πρώτη αφορά την περιοχή Λισιόρο όπου σήμερα είναι ένα σαλέ της τάξης των 50 μέτρων. Εκεί θα γίνει ένα σαλέ γύρω στα 500 μέτρα, το οποίο θα είναι ένα υπερσύγχρονο σαλέ και θα αναβαθμίσουμε και το καταφύγιο της Βασίλιτσας, με 8 πολυτελείς σουίτες. Σε δεύτερη φάση θα αντικαταστήσουμε τη γραμμή «Φίλιππος», που είναι ένας από τους κύριους εναέριους αναβατήρες (τριθέσιος) του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας και χρήζει άμεσης αντικατάστασης με νέο κόστους 12 εκατομμυρίων ευρώ. Η τρίτη φάση, προβλέπει τη δημιουργία αλπικού χωριού, με πενήντα ξύλινα και πέτρινα σπιτάκια στα διεθνή πρότυπα, όπως είναι και στην Ελβετία και στη Σουηδία, τηρουμένων πάντα και σεβόμενοι πάντα τους περιβαλλοντικούς όρους, διότι στα 6.200 μέτρα το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης είναι Natura.