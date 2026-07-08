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Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου

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Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου
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Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τετάρτης (08/07).

Την παραίτησή της από το αξίωμα της βουλευτού υπέβαλε, με γραπτή δήλωσή της στον Πρόεδρο της Βουλής, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία είχε εκλεγεί το 2023 με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην περιφέρεια Α' Θεσσαλονίκης.

Στην επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ελληνικού κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, η κα Νοτοπούλου αναφέρει:

«Με την παρούσα επιστολή, σας γνωστοποιώ την απόφασή μου να παραιτηθώ από το αξίωμα της Βουλευτή, της εκλογικής περιφέρειας Α' Θεσσαλονίκης, με το οποίο με τίμησαν οι πολίτες στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, ως υποψήφια με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για τη συνεργασία που είχαμε κατά την διάρκεια της κοινοβουλευτικής μου θητείας.

Σας εύχομαι καλή δύναμη, προς όφελος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της Δημοκρατίας μας».

Πρώτος αναπληρωματικός στην Α' Θεσσαλονίκης με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, ενώ ακολουθεί ο δημοσιογράφος Αλέκος Τριανταφυλλίδης.

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ΣΥΡΙΖΑ
Παραίτηση
Σωκράτης Φάμελλος
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