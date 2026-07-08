Δημογραφικό: Εγκατέλειψαν την Ελλάδα οι μισοί αλλοδαποί το τελευταίο έτος - Μειώθηκε ο πληθυσμός τους κατά 133.000 άτομα

Παρά την τεράστια μείωση του πληθυσμού των μεταναστών στη χώρα μας, το 2025 οι Έλληνες απασχολούνταν σε ποσοστό 56%, ενώ οι αλλοδαποί άντρες σε ποσοστό σχεδόν 84%.

Η σημασία των αλλοδαπών ήταν κάποτε μεγάλη, καθώς για περίπου δύο δεκαετίες και λίγο πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας, οι αλλοδαποί αποτελούσαν το 6% του πληθυσμού και το 8,2% του εργατικού δυναμικού. Έως το 2025 τα μερίδια αυτά είχαν συρρικνωθεί σε 2,2%, 2,9% και 2,8% αντίστοιχα, ενώ ο αριθμός των αλλοδαπών στη χώρα έχει μειωθεί περισσότερο από 65%.

Ειδικότερα, το τελευταίο έτος φαίνεται ότι έφυγαν οι μισοί αλλοδαποί, με τη μείωση να πλησιάζει τις 133.000 άτομα. Όπως αναφέρει η έκθεση του ΚΕΠΕ και του Ιωάννη Χολέζα, η μείωση ήταν εντονότερη στην περίπτωση των γυναικών, ο αριθμός των οποίων μειώθηκε κατά περίπου 55%, ενώ και οι άντρες παρουσίασαν μείωση, αλλά μικρότερη (46,5%).

Παρότι οι Έλληνες «είδαν» αύξηση πληθυσμού το 2025 κατά 1,2% οι άντρες και κατά 1,7% οι γυναίκες, τα οφέλη από την αύξηση αυτή δεν ήταν αρκετά για να αντισταθμίσουν τις απώλειες των αλλοδαπών, οπότε ο συνολικός πληθυσμός μειώθηκε τον τελευταίο χρόνο κατά 12.700 άτομα.

Αντίστοιχα, το εργατικό δυναμικό, μέγεθος που έχει σημασία λόγω των ελλείψεων που καταγράφονται στην αγορά εργασίας και της δημογραφικής συρρίκνωσης, κατέγραψε αύξηση κατά 19.500 άτομα. Με δεδομένη τη συρρίκνωση του πληθυσμού, η αύξηση του εργατικού δυναμικού μπορεί να ερμηνευτεί μόνο από τη διεύρυνση των ατόμων που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, δηλαδή από την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής.

Σε αυτή την περίπτωση, οι αλλοδαποί εμφάνισαν μείωση και οι ημεδαποί αύξηση τον τελευταίο χρόνο. Εδώ ωστόσο η αύξηση των Ελλήνων αντιστάθμισε τη μείωση των αλλοδαπών, με αποτέλεσμα καθαρή αύξηση. Το εργατικό δυναμικό των αλλοδαπών υποχώρησε σε 97.500 άτομα, εκ των οποίων το 58% είναι άντρες.



Η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό δεν σημαίνει απαραίτητα και απασχόληση. Τυπικά, οι αλλοδαποί έρχονται στη χώρα να εργαστούν, επομένως αναμένεται να έχουν υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής. Μια ματιά στα δεδομένα αποκαλύπτει ότι αυτό πράγματι ισχύει, τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2025 οι αλλοδαποί άντρες άνω των 15 ετών συμμετείχαν στο εργατικό δυναμικό σε ποσοστό άνω του 88%, ενώ η συμμετοχή των Ελλήνων πλησίασε το 60%. Περίπου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής με τους ημεδαπούς άντρες είχαν και οι αλλοδαπές γυναίκες, ενώ για τις ημεδαπές το ποσοστό συμμετοχής ήταν χαμηλότερο και δεν ξεπέρασε το 46%.

Μεγάλες διαφορές μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών καταγράφονται και στο ποσοστό απασχόλησης, δηλαδή στο μερίδιο του πληθυσμού που απασχολείται. Το 2025 οι Έλληνες απασχολούνταν σε ποσοστό 56%, ενώ οι αλλοδαποί άντρες σε ποσοστό σχεδόν 84%. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη πλησιάζοντας τις 30 εκατοστιαίες μονάδες και αντανακλά θεμελιώδεις διαφορές ως προς τη σημασία που αποδίδουν στην απασχόληση οι δύο ομάδες, αλλά και στις συνθήκες διαβίωσης. Αντίστοιχα, το ποσοστό απασχόλησης για τις αλλοδαπές γυναίκες άγγιξε το 53%, ενώ των ημεδαπών γυναικών περιορίστηκε σε 40,6%.