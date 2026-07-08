Νίκη Κεραμέως: Πρόσθετοι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση για τις συντάξεις χηρείας

«Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να έχουμε μεγαλύτερη συμμόρφωση και με τη φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία».

«Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ΄ εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις», ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, θέτοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων για το αν θα χρειαστεί να πληρώσουν αναδρομικά.

«Ξέρετε ποια ήταν η αγωνία τους; Η αγωνία ήταν η εξής: Mην φύγουν από τη ζωή και περάσει αυτό στα παιδιά τους, αυτή ήταν η πραγματική αγωνία. Ερχόμαστε λοιπόν και βάζουμε ένα τέλος σε αυτήν την αγωνία, βάζουμε ένα τέλος σε μία αβεβαιότητα 10 ετών», δήλωσε.

Παράλληλα, η κ. Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, θα λαμβάνουν εφεξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. «Έχουμε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς, τραγικές περιπτώσεις. Εκεί, λοιπόν, τα παιδιά αυτά παίρνουν ό,τι παίρνουν από την ανταποδοτική σύνταξη των γονέων τους και έπαιρναν μέχρι σήμερα και 50% μίας εθνικής. Αυτό διπλασιάζεται, θα παίρνουν εφεξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις», σημείωσε η υπουργός Εργασίας.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, διορθώνεται μία μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία είχε επέλθει με τον νόμο Τσίπρα-Κατρούγκαλου, βάσει του οποίου οι συντάξεις κύριας μειώνονταν, μετά την τριετία, από το 70% στο 35%.

«Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, οι οποίες και οι οποίοι διένυαν την πιο δύσκολη φάση της ζωής τους και ερχόταν σε εκείνη την κρίσιμη φάση - που και είχαν χάσει τον άνθρωπό τους και επιπλέον αγωνιούσαν για την επιβίωσή τους - αυτός ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου και μείωνε στο μισό τη σύνταξη χηρείας τους».

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η προωθούμενη ρύθμιση για την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70% της αρχικής σύνταξης κατέστη δυνατή, καθώς δημιουργήθηκε ο αναγκαίος δημοσιονομικός χώρος και, με αφορμή αυτόν, δόθηκε η δυνατότητα να διορθωθεί μία δεκαετής αδικία.

«Η ρύθμιση που κάναμε, λοιπόν, πρέπει να το τονίσω, δεν ανοίγουμε απλά και βγάζουμε λεφτά και πληρώνουμε, δεν είναι έτσι. Πρώτα βρίσκουμε τον δημοσιονομικό χώρο, γιατί έτσι πορεύεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πρώτα ασκούμε την πολιτική, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο. Εν προκειμένω, μέσω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ήδη το πρώτο τετράμηνο του 2026 μισό δισεκατομμύριο ευρώ πάνω από τους στόχους».

Επίσης, διευκρίνισε ότι ο δημοσιονομικός αυτός χώρος εξασφαλίστηκε, εξαιτίας της υπεραπόδοσης του μέτρου της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία εισέφερε μισό δισεκατομμύριο ευρώ περίπου πάνω από τους στόχους του μεσοπρόθεσμου, καθώς πέτυχε τη δήλωση περισσότερων υπερωριών.

«Άρα, ένα και πιο βασικό: αμείβεται ο εργαζόμενος για την πραγματική δουλειά που κάνει, για τις πραγματικές ώρες τις οποίες δουλεύει, ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός, αλλά ενισχύονται και τα ασφαλιστικά ταμεία και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έρθουμε να επιστρέψουμε μέρισμα αυτής της ανάπτυξης στην κοινωνία και να διορθώσουμε κοινωνικές αδικίες».

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι όλο αυτό είναι ένα πακέτο ρυθμίσεων, το οποίο έρχεται εντός του Ιουλίου στο Κοινοβούλιο.

Απαντώντας στα εκλογικά σενάρια που διακινούνται, με αφορμή τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή επτά χρόνια τώρα.

«Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να έχουμε μεγαλύτερη συμμόρφωση και με τη φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία, δείτε τη σπουδαία δουλειά που κάνει το υπουργείο Οικονομικών για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, τη δουλειά που κάνουμε εμείς με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Αυτό δημιουργεί χώρο», διευκρίνισε.

Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Κληθείσα να σχολιάσει τις εξελίξεις στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις ποτέ δεν είχαν υπάρξει τόσο ισχυρές όσο σήμερα και συμπλήρωσε ότι η σημερινή Ελλάδα κατέχει μία ενισχυμένη θέση στη διεθνή διπλωματία και εμφανίζεται ενισχυμένη και στα αμυντικά.

Όπως είπε, «η Ελλάδα σήμερα είναι πολύ πιο ενισχυμένη αμυντικά από ό,τι ήταν, τολμώ να πω είναι πιο ενισχυμένη από ποτέ σε όλα τα πεδία. Δεν είναι μόνο τα F35 και τα F16, είναι και οι Behlarras, είχαμε τον Κίμωνα, την πρώτη φρεγάτα η οποία παρελήφθη και, μάλιστα, πήγε αμέσως να προστατεύσει και την αδερφή Κύπρο. Άρα, πλέον, η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Η θωράκιση της χώρας έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ σημαντικά και, ταυτόχρονα, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ και η διεθνής θέση της χώρας μας».

Τέλος, αναφερόμενη στα εργασιακά, η υπουργός Εργασίας παρέθεσε τα στοιχεία των ροών απασχόλησης για το πρώτο πεντάμηνο του 2026, «που λαμβάνουν υπ' όψιν και τα πρώτα δείγματα του τουρισμού, τα οποία καταδεικνύουν ρεκόρ 25ετίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με 330.000 νέες θέσεις».

«Όλα αυτά συνθέτουν μία εικόνα η οποία τι δείχνει; Χωρίς να είναι όλα ρόδινα και ιδανικά, το τονίζω. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές και, γι' αυτό, αγωνιζόμαστε, για να βελτιώνουμε την καθημερινότητα κάθε μέρα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα η αγορά εργασίας είναι στα καλύτερα επίπεδα που έχει υπάρξει τα τελευταία 17-18 χρόνια», δήλωσε η κ. Κεραμέως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ