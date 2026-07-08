Μακρόν: Οι συνομιλίες ΗΠΑ με Ιράν θα συνεχιστούν - Δεν μας εξέφρασε παράπονα ο Τραμπ

Ο Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτό εταίρο» την Ισπανία και εξέφρασε και πάλι την επιθυμία να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία.

Οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν «θα συνεχιστούν» μολονότι ξανάρχισαν οι συγκρούσεις τις τελευταίες ώρες, εκτίμησε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, κάνοντας έκκληση «να συνεχιστεί η πρόοδος με ηρεμία, ψυχραιμία και υπομονή».

«Υπήρξε μια παραβίαση αυτής της συμφωνίας, με τα ιρανικά πλήγματα που οδήγησαν στην αμερικανική απάντηση. Πιστεύω ότι οι Ιρανοί είχαν άδικο να εξαπολύσουν αυτά τα πλήγματα που αντιβαίνουν σε αυτά που υπέγραψαν οι ίδιοι» είπε ο Γάλλος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη λήξη των εργασιών της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Μακρόν είπε ότι δεν τον άκουσε να εκφράζει παράπονα για τους συμμάχους του πίσω από τις κλειστές πόρτες της συνόδου. Νωρίτερα, ο Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτό εταίρο» την Ισπανία και εξέφρασε και πάλι την επιθυμία να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία. Ο Μακρόν ωστόσο είπε ότι δεν πιστεύει πως οι ΗΠΑ θα πάρουν το αρκτικό νησί, που είναι έδαφος της Δανίας. «Στη συμμαχία μας δεν υπάρχουν μόνο κανόνες αλληλεγγύης για την περίπτωση που κάποιος από εμάς δεχτεί επίθεση αλλά, φυσικά, υπάρχουν και κανόνες που διασφαλίζουν ότι δεν θα επιτεθούμε ο ένας στον άλλον», εξήγησε.

Συνεχίζονται οι συνομιλίες με την Τουρκία για το σύστημα SAMP-T

Ο Μακρόν είπε επίσης ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με την Τουρκία και την Ιταλία για το αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. «Είναι σε εξέλιξη εργασίες, σε γαλλοϊταλική βάση, μαζί με την Τουρκία, τεχνικές εργασίες οι οποίες συνεχίζονται», είπε.

Πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος είπαν αυτήν την εβδομάδα στο πρακτορείο Reuters ότι η Γαλλία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του γαλλοϊταλικού συστήματος SAMP-T, έπειτα από χρόνια άρνησης, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο ουσιαστικές συνομιλίες με την Άγκυρα.