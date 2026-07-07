Νετανιάχου: Η πώληση F-35 στην Τουρκία θα καταστρέψει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή

Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ενημερωτικό δίκτυο CNN, ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων» στη Μέση Ανατολή, λίγες ώρες αφού ο στενός σύμμαχός του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι εξετάζει αυτήν την πιθανότητα.

Η πώληση των F-35 στην Άγκυρα «θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή επειδή η Τουρκία έχει επιθετικές βλέψεις», εκτίμησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τραμπ είπε ότι θα «εξετάσει» την πιθανότητα πώλησης των μαχητικών αυτών στην Τουρκία.

«Συμφωνούμε με τον Τραμπ στα σημαντικά θέματα για το Ιράν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε επίσης στη συνέντευξη στο CNN πως παρά τις περιστασιακές διαφωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν, «συμφωνούν» στα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση της Τεχεράνης.

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να πει τι θα μπορούσε να συμβεί, μετά την υπογραφή από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Ο πρόεδρος πιστεύει ότι μπορεί να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν», είπε ο Νετανιάχου στο CNN, όμως πρόσθεσε πως ο ίδιος διατηρεί αμφιβολίες.

«Στα σημαντικά θέματα, συμφωνούμε και περιστασιακά δεν συμφωνούμε, όμως είμαστε πραγματικοί σύμμαχοι», υπογράμμισε.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ