Τραμπ: «Διακόψτε κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε την Ισπανία για τη μη επαρκή συμβολή της στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της συμμαχίας στην Τουρκία.

«Η Ισπανία είναι ένας απαράδεκτος εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχουν. Δεν πληρώνουν. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Μην τους μιλάτε καν. Είναι απελπισμένοι, κακοί άνθρωποι», τόνισε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ» σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία και το Ιράν.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο στη διαμάχη του Τραμπ με την Ισπανία σχετικά με τις αμυντικές της δαπάνες, καθώς είναι το μόνο μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας που δεν δεσμεύτηκε πέρυσι να δαπανήσει το 5% του ΑΕΠ της για την άμυνα έως το 2035.

Τα ισπανικά ομόλογα υποχώρησαν περαιτέρω μετά τα σχόλια του Τραμπ, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς της Ισπανίας να διαπραγματεύεται τελευταία φορά 7 μονάδες βάσης υψηλότερα στις 3,5408%.