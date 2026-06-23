Δένδιας: Προτεραιότητα η στήριξη επενδύσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία

Η στήριξη επενδύσεων που ενισχύουν την εθνική παραγωγική δυνατότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αλλά και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με σταθερούς κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία, αποτελεί προτεραιότητα.

Η στήριξη επενδύσεων που ενισχύουν την εθνική παραγωγική δυνατότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας αλλά και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με σταθερούς κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία, αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στα σημερινά εγκαίνια της νέας παραγωγικής μονάδας M Technologies Hub της METLEN στο Βόλο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας για το ρόλο του M Technologies Hub στην ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας υπογράμμισε: «Η METLEN, με τη σημερινή επένδυση αποκτά ενισχυμένη θέση στον νέο παραγωγικό χάρτη του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος. Μια θέση που συνδέει τις διεθνείς συνεργασίες και την ελληνική προστιθέμενη αξία με την ανάπτυξη της Θεσσαλίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης».

Εξήγησε ότι «η στήριξη επενδύσεων που ενισχύουν την εθνική παραγωγική δυνατότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, με σταθερούς κανόνες, διαφάνεια και λογοδοσία αποτελεί προτεραιότητα. Με σεβασμό στον Έλληνα φορολογούμενο. Κάθε ευρώ που διατίθεται για την άμυνα οφείλει, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, να επιστρέφει στην ελληνική κοινωνία ως τεχνογνωσία, παραγωγή, απασχόληση, εξαγωγική δυνατότητα και αυξημένη εθνική αυτονομία».

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Δεν παρέλειψε να συγχαρεί τον εκτελεστικό πρόεδρο της METLEN Ευάγγελο Μυτιληναίο για τη «στρατηγική επιλογή» της να επενδύσει με συνέπεια στον τομέα της αμυντικής παραγωγής. «Η επιλογή αυτή», επισήμανε, «αποτελεί συμβολή στην εθνική παραγωγική ικανότητα, στην ευρωπαϊκή βιομηχανική ανθεκτικότητα και στην αξιοπιστία της αποτροπής της χώρας».

«Εύχομαι το M Technologies Defence Hub να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την ελληνική και την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, να προσελκύσει νέες συνεργασίες και να προσφέρει προοπτική στους νέους επιστήμονες και τεχνικούς της Θεσσαλίας και ολόκληρης της χώρας» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, στο Βόλο, η METLEN διαμορφώνει ένα σύγχρονο καθετοποιημένο αμυντικό βιομηχανικό οικοσύστημα, αξιοποιώντας την 25ετή της τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα. Το M Technologies Hub εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύμπλεγμα, μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα και απαρτίζεται συνολικά από έξι μονάδες, συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ. με δυνατότητες επεξεργασίας πρώτων υλών, κατασκευής, συναρμολόγησης και υποστήριξης σύνθετων αμυντικών εφαρμογών.