Metlen: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα μονάδα της M Technologies - Τι ζήτησε ο Μυτιληναίος από Δένδια

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Με φόντο τη ραγδαία αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, η METLEN εγκαινίασε στον Βόλο τη νέα βιομηχανική μονάδα της M Technologies, σηματοδοτώντας ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην ανάπτυξη του αμυντικού βιομηχανικού της hub. Στην τελετή παρευρέθηκαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Κατά την εκδήλωση, ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, υπογράμμισε ότι η ύπαρξη ισχυρής εθνικής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας. Η νέα επένδυση υπερβαίνει τα όρια μιας ακόμη παραγωγικής εγκατάστασης, καθώς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο βιομηχανικό οικοσύστημα που συνδέει την άμυνα, την ενέργεια και τη μεταλλουργία, δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες για την ελληνική οικονομία.

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι το αμυντικό hub της M Technologies στον Βόλο εξελίσσεται σταδιακά σε ένα πλήρως καθετοποιημένο βιομηχανικό συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας άνω των 100.000 τετραγωνικών μέτρων, με δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων. Σημειώνεται ότι η μονάδα που εγκαινιάστηκε σήμερα είναι η 4η, από τις συνολικά 6 που θα συγκροτήσουν το hub του Βόλου, σε μια συνολική επένδυση 250 εκατ. ευρώ.

Ο ισχυρός άνδρας της Metlen τόνισε εξάλλου την ανάγκη συνεργασίας των ενόπλων δυνάμεων με τη βιομηχανία κατά τα πρότυπα των μεγάλων, ανεπτυγμένων χωρών, επισημαίνοντας ότι η εγχώρια παραγωγή μπορεί να καλύψει κρίσιμες επιχειρησιακές απαιτήσεις, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία και τεχνολογική επάρκεια. Χαρακτήρισε «βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» την απόφαση της κυβέρνησης και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για υποχρεωτική συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής σε ποσοστό 25% σε όλα τα αμυντικά συστήματα. Παράλληλα, πρότεινε προς τον υπουργό Άμυνας, οι προσφορές που υπερβαίνουν το όριο του 25%, να λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολογική ενίσχυση στις σχετικές αξιολογήσεις.

Από την πλευρά του, ο Chief Executive Director της M Technologies, Βασίλης Τσιάμης, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως σημείο μετάβασης από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος. Όπως ανέφερε, οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας έχουν ήδη διευρυνθεί σημαντικά, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό έχει αυξηθεί από περίπου 300 σε 550 εργαζόμενους. Ο στόχος είναι έως το 2028 το βιομηχανικό συγκρότημα να αναπτυχθεί σε έκταση 100.000 τ.μ. και να απασχολεί περίπου 1.000 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.

Η νέα μονάδα εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα που είχε ανακοινώσει η METLEN για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής της παρουσίας στον τομέα των αμυντικών συστημάτων. Μέσω της M Technologies, ο όμιλος συνεργάζεται ήδη με κορυφαίους διεθνείς αμυντικούς ομίλους, όπως οι KNDS, Naval Group, TKMS, Raytheon και Iveco Defence Vehicles, συμμετέχοντας στην κατασκευή κρίσιμων υποσυστημάτων και εξοπλισμού για σύγχρονες στρατιωτικές πλατφόρμες.

Με τη νέα επένδυση, η METLEN ενισχύει περαιτέρω τη θέση του Βόλου στον ευρωπαϊκό χάρτη της αμυντικής βιομηχανίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας, μεταφορά τεχνογνωσίας και ενδυνάμωση της παραγωγικής και τεχνολογικής αυτονομίας της χώρας.