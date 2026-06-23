O Τραμπ συγχαίρει τον «νέο πρόεδρο» της Κολομβίας: «Μπράβο, Τίγρη!»

Η διαφαινόμενη νίκη του υποψήφιου της δεξιάς στην Κολομβία αντανακλά την ευρύτερη δεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική.

Συνεχάρη ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποψήφιο της σκληρής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, για την επικράτησή του, χωρίς να περιμένει να ανακοινωθούν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, αύριο Τετάρτη. «Συγχαρητήρια στον ‘Τίγρη’ Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, τον νέο πρόεδρο της Κολομβίας», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social, εκτιμώντας πως στις εκλογές αυτές οι ΗΠΑ κατήγαγαν «μεγάλη νίκη».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως ήταν «μεγάλη τιμή» του το ότι υποστήριξε τον υποψήφιο της σκληρής δεξιάς κατά την προεκλογική εκστρατεία. Ο κ. δε λα Εσπριέγια υπόσχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση με την Ουάσιγκτον, παραδοσιακό εταίρο της Κολομβίας, βαθαίνοντας τη συνεργασία ιδίως στον αγώνα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Με το 99,99% των ψήφων καταμετρημένο, ο υποψήφιος της δεξιάς, 47 ετών, βρισκόταν μπροστά με το 49,6%, έναντι 48,7% του αντιπάλου του της Αριστεράς, του γερουσιαστή Ιβάν Σεπέδα. Η διαφορά αντιπροσωπεύει κάπου 250.000 ψήφους, ενώ δικαίωμα ψήφου είχαν κάπου 41 εκατ. ψηφοφόροι. Ενώ ο κ. δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος, ανακήρυξε τη νίκη του, ο αντίπαλός του κ. Σεπέδα και ο απερχόμενος πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο τόνισαν πως θα περιμένουν την επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων.

Ο απερχόμενος σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Πέτρο κάλεσε τους πολίτες να δείξουν «ηρεμία». Ο κ. Σεπέδα εξήγησε πως αμφισβητούνται τα αποτελέσματα σε 33.000 εκλογικά τμήματα. Γενικά, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται σε εκλογικές αναμετρήσεις στην Κολομβία είναι αξιόπιστα, σπανίως διαφέρουν από τα τελικά. Η νίκη του υποψήφιου της δεξιάς στην Κολομβία αντανακλά την ευρύτερη δεξιά στροφή στη Λατινική Αμερική.

Το τελευταίο διάστημα έχουν αναλάβει την εξουσία συντηρητικές ως ακροδεξιές κυβερνήσεις σε διάφορα κράτη, από τον Ισημερινό και τη Βολιβία ως την Ονδούρα, τη Χιλή, την Κόστα Ρίκα και την Αργεντινή. Αρκετοί από τους ηγέτες στην περιοχή επίσης συνεχάρησαν επίσης χθες τον κ. δε λα Εσπριέγια, με τον Αργεντινό ακραίο φιλελεύθερο πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι να τονίζει πως «ο λέων και ο τίγρης βρυχώνται στη Λατινική Αμερική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ