Βρετανία: «Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για εκλογές», λέει ο Μπέρναμ

Ο Βρετανός βουλευτής Άντι Μπέρναμ, ο επικρατέστερος υποψήφιος για να διαδεχθεί τον Κίρ Στάρμερ στη θέση του πρωθυπουργού, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχουν πολλά βήματα μπροστά, όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να προκηρύξει γενικές εκλογές.
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Όταν ένας δημοσιογράφος του BBC τον ρώτησε αν θα προκήρυττε εκλογές - κάτι που θα μπορούσε να κάνει μόνο αν γινόταν ηγέτης του Εργατικού Κόμματος -, ο Μπέρναμ απάντησε: «Προτρέχετε αρκετά βήματα μπροστά».
Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την παραίτηση του. Ο Μπέρναμ, στον οποίο τέθηκε η ερώτηση κατά την άφιξή του στο Λονδίνο από το Μάντσεστερ, είναι ο μόνος βουλευτής μέχρι στιγμής που έχει επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει στον αγώνα για την ηγεσία, ενώ οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν έως τα μέσα Ιουλίου.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ