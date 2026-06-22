Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - «Άκουσα το κόμμα μου»

Όπως είπε ενημέρωσε σχετικά τον Βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του, ανακοινώνοντας ότι η διαδικασία εκκινεί από τις 9 Ιουλίου.

Την παραίτησή του ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε δηλώσεις του έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τις πιέσεις που δέχτηκε από το Εργατικό Κόμμα.

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι ο καταλληλότερος για να το οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την αποδέχομαι με αξιοπρέπεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και να ολοκληρωθεί πριν από τη θερινή διακοπή του βρετανικού κοινοβουλίου.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το έργο της κυβέρνησής του κατά τα δύο τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως: η οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι μισθοί αυξήθηκαν ταχύτερα από τον πληθωρισμό, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), ενισχύθηκαν τα δικαιώματα εργαζομένων και ενοικιαστών, ενώ αυξήθηκαν σημαντικά οι αμυντικές δαπάνες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνησή του περιόρισε τις αφίξεις μεταναστών μέσω της θάλασσας της Μάγχης, έκλεισε ξενοδοχεία που χρησιμοποιούνταν για τη στέγαση αιτούντων άσυλο και συνέβαλε, όπως είπε, «στην έξοδο» περίπου μισού εκατομμυρίου παιδιών από τη φτώχεια. Επίσης υπογράμμισε ότι κατά την θητεία του αποκαταστάθηκε η διεθνής εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς, όπως σημείωσε, ενισχύθηκαν οι σχέσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους του σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα και το εμπόριο.

Αναφερόμενος στην προσωπική του πολιτική διαδρομή, τόνισε ότι, όταν ανέλαβε την ηγεσία των Εργατικών πριν από έξι χρόνια, παρέλαβε ένα κόμμα «πολιτικά, οικονομικά και ηθικά χρεοκοπημένο», το οποίο, όπως είπε, κατάφερε να μετασχηματίσει και να το οδηγήσει στην εξουσία έπειτα από 14 χρόνια διακυβέρνησης από τους Συντηρητικούς.

Στην ομιλία του ο Κιρ Στάρμερ ευχαρίστησε τους συνεργάτες του, το προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ και τη βρετανική δημόσια διοίκηση, ενώ, βαθιά συγκινημένος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σύζυγό του Βικτόρια Στάρμερ και στα παιδιά τους, δηλώνοντας ότι μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία σκοπεύει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του.

Υπενθυμίζεται πως η δυσπιστία απέναντι στον Στάρμερ ενισχύθηκε μετά τις απώλειες που έχει σημειώσει το κόμμα του σε περιφερειακές αναμετρήσεις και κορυφώθηκε με τη σαρωτική νίκη του πρώην δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, στις επαναληπτικές εκλογές της 18ης Ιουνίου.

Πλέον ανοίγει η διαδικασία διαδοχής στο κυβερνών κόμμα, ενώ το ερώτημα από εδώ και πέρα είναι αν θα υπάρξουν και άλλοι διεκδικητές της ηγεσίας των Εργατικών εκτός από τον Μπέρναμ. Μια τέτοια εξέλιξη θα πυροδοτούσε έντονο εσωκομματικό ανταγωνισμό και επιπλέον φθορά στο κόμμα, σύμφωνα με αναλυτές. Ο νέος ηγέτης των Εργατικών θα αναλάβει αυτόματα και τα ηνία της χώρας.