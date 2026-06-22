Μια δεκαετία χάους: Η Βρετανία ετοιμάζεται για τον έβδομο πρωθυπουργό της

Το χάος χρονολογείται από το δημοψήφισμα του Brexit, από το οποίο αύριο, Τρίτη, συμπληρώνονται 10 χρόνια.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των Εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το κοινοβούλιο ξεκινά ξανά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον έβδομο πρωθυπουργό της σε διάστημα 10 ετών.

Όπως επισημαίνει το Reuters, το χάος χρονολογείται από το δημοψήφισμα του Brexit, από το οποίο αύριο, Τρίτη, συμπληρώνονται 10 χρόνια.

Στα έτη που ακολούθησαν το δημοψήφισμα, η Βρετανία προσπάθησε να χαράξει το δικό της μονοπάτι αλλά πάσχισε να ενισχύσει την οικονομία της σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας.

Ιούνιος 2016: Brexit - Ο Κάμερον παραιτείται

Οι Βρετανοί προκάλεσαν παγκόσμιο σοκ καθώς τάχθηκαν σε ποσοστό 52% προς 48% υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας τέλος σε μια ένωση άνω των 40 ετών και βυθίζοντας τη χώρα στη μεγαλύτερη πολιτική της κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον παραιτείται και το κόμμα επιλέγει τη Τερέζα Μέι ως διάδοχό του.

Ιούνιος 2017: Το στοίχημα των πρόωρων εκλογών γυρνάει μπούμερανγκ

Η Μέι, συγκεντρώνοντας υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και επιδιώκοντας μεγαλύτερη πλειοψηφία στη Βουλή για να μπορεί να περάσει τη νομοθεσία του Brexit, προκηρύσσει πρόωρες εκλογές. Οι Συντηρητικοί χάνουν την πλειοψηφία και σχηματίζουν κυβέρνηση ύστερα από συμφωνία με το βορειοϊρλανδικό, φιλοβρετανικό Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP).

Μάιος 2019: Παράλυση του Brexit, η Μέι παραιτείται, αναλαμβάνει ο Τζόνσον

Η Μέι παραιτείται αφότου απέτυχε να λύσει το κοινοβουλευτικό αδιέξοδο για το πώς θα πρέπει η Βρετανία να αποχωρήσει από την ΕΕ. Ο Μπόρις Τζόνσον, ένα από τα βασικά πρόσωπα της εκστρατείας υπέρ του Brexit, κερδίζει την αναμέτρηση εντός του Συντηρητικού Κόμματος για να τη διαδεχθεί.

Δεκέμβριος 2019: Ο Τζόνσον οδηγεί τους Συντηρητικούς σε σαρωτική νίκη

Με το κοινοβούλιο να έχει παραλύσει λόγω του Brexit, ο Τζόνσον προκηρύσσει πρόωρες εκλογές. Πραγματοποιώντας εκστρατεία με το σύνθημα "Get Brexit Done", οδηγεί τους Συντηρητικούς στη μεγαλύτερη εκλογική τους νίκη από τη σαρωτική νίκη της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1987.

Ιανουάριος 2020: Το Brexit είναι γεγονός

Ο Τζόνσον χρησιμοποιεί την εντολή που του δόθηκε για να περάσει τη συμφωνία του Brexit από το κοινοβούλιο και τις Βρυξέλλες. Η Βρετανία αποχωρεί από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020 και γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που εγκαταλείπει την ένωση.

Ιούλιος 2022: Αποπομπή Τζόνσον

Ο Τζόνσον ηγείται της Βρετανίας στη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19 -κάποια στιγμή νοσηλεύθηκε και ο ίδιος με συμπτώματα της νόσου- αλλά μια μακρά λίστα σκανδάλων και λαθών αποδείχθηκαν υπερβολικά πολλά και ο ίδιος αποχωρεί ύστερα από ανταρσία υπουργών του.

Σεπτέμβριος 2022: Η χαώδης πρωθυπουργία της Τρας

Η Λιζ Τρας κέρδισε τον Ρίσι Σούνακ στην αναμέτρηση για την ανάδειξη του διαδόχου του Τζόνσον. Ο αμφιλεγόμενος ‘μίνι προϋπολογισμός’ της τρόμαξε τις χρηματοπιστωτικές αγορές, οδηγώντας το κόστος δανεισμού σε άλμα και αμαυρώνοντας περαιτέρω τη φήμη της Βρετανίας σε ό,τι αφορά την πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα. Άντεξε μόλις 44 ημέρες πριν ανακοινώσει την παραίτησή της.

Οκτώβριος 2022: Ο Σούνακ γίνεται πρωθυπουργός

Ο Σούνακ αναλαμβάνει ως ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε τρεις μήνες, δεσμευόμενος να αποκαταστήσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Αναλαμβάνει πέντε βασικές δεσμεύσεις που επικεντρώνονται στην οικονομία, την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τη βελτίωση του συστήματος υγείας. Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Σούνακ πετυχαίνει συμφωνία με την ΕΕ για τους κανόνες του εμπορίου για τη Βόρεια Ιρλανδία, βελτιώνοντας τις σχέσεις με την ένωση.

Μάιος 2024: Ο Σούνακ προκηρύσσει εκλογές

Ο Σούνακ προκηρύσσει εκλογές για τις 4 Ιουλίου, καθώς οι Συνητ υπολείπεται του Εργατικού Κόμματος κατά περίπου 20 μονάδες στις δημοσκοπήσεις, ο

Ιούλιος 2024: Ο Στάρμερ γίνεται πρωθυπουργός

«Είπαμε ότι θα δώσουμε τέλος στο χάος και θα το κάνουμε», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, σε υποστηρικτές του στις 5 Ιουλίου 2024, ύστερα από σαρωτική νίκη αλλά με το μικρότερο ποσοστό ψήφων από οποιαδήποτε κυβέρνηση πλειοψηφίας στη σύγχρονη ιστορία.

Αύγουστος 2024: Ο Στάρμερ προειδοποιεί «τα πράγματα θα επιδεινωθούν»

Ο Στάρμερ προειδοποιεί για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, δηλώνοντας ότι το Εργατικό Κόμμα έχει κληρονομήσει «μια οικονομική μαύρη τρύπα» και λέει στους ψηφοφόρους ότι «τα πράγματα θα επιδεινωθούν πριν γίνουν καλύτερα».

Οκτώβριος 2024: Ο πρώτος προϋπολογισμός των Εργατικών

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς ανακοινώνει αυξήσεις φόρων ύψους 40 δισεκ. λιρών (52,76 δισεκ. δολαρίων) τον χρόνο, κυρίως με την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ανεβάζοντας το φορολογικό βάρος στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί εν καιρώ ειρήνης και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τις επιχειρήσεις.

Φεβρουάριος 2025: Ανεβαίνει το Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ

Το δεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK ξεπερνά τους Εργατικούς σε πανεθνική δημοσκόπηση για πρώτη φορά. Το Reform UK, υπό την ηγεσία του Νάϊτζελ Φάρατζ, βρίσκεται έκτοτε στην κορυφή των δημοσκοπήσεων.

Ιούνιος 2025: Οι εσωκομματικές αντιδράσεις αναγκάζουν τον Στάρμερ σε αναδίπλωση στο θέμα της πρόνοιας

Ο Στάρμερ αναγκάζεται να υπαναχωρήσει στα σχέδιά του να περικόψει τον προϋπολογισμό πρόνοιας της Βρετανίας ύστερα από απειλές δικών του βουλευτών να καταψηφίσουν το σχέδιο.

Σεπτέμβριος 2025 - Απρίλιος 2026: Σκάνδαλο Μάντελσον

Η πίεση στον Στάρμερ αυξάνεται σχετικά με τον διορισμό από τον ίδιο του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτού της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον. Ο Μάντελσον στη συνέχεια αποπέμφθηκε λόγω της σχέσης του με τον αποβιώσαντα, καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν.

Μάιος 2026: Καταστροφή στις τοπικές εκλογές

Το Εργατικό Κόμμα υφίσταται βαριές απώλειες στις τοπικές εκλογές στην Αγγλίας και τις εκλογές για τα κοινοβούλια της Σκοτίας και της Ουαλίας, βαθαίνοντας τα ερωτήματα για την ικανότητα του Στάρμερ να κυβερνά, με το Reform UK να είναι αυτό που ωφελείται περισσότερο.

Μάιος 2026: Ο Γουες Στρίτινγκ παραιτείται από υπουργός Υγείας

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ παραιτείται δηλώνοντας ότι έχασε την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Στάρμερ και ζητά αναμέτρηση για την ανάδειξη ηγεσίας, στην οποία δήλωσε ότι ήλπιζε να συμμετάσχει.

Ιούνιος 2026: Παραιτείται ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χιλι παραιτείται ύστερα από διαμάχη μηνών για τις αμυντικές δαπάνες, κατηγορώντας τον Στάρμερ ότι δεν κατάφερε να διαθέσει τα χρήματα που χρειάζονται για να μείνει η χώρα ασφαλής απέναντι σε κλιμακούμενες απειλές

Ιούνιος 2026: Ο Άντι Μπέρναμ δείχνει ότι μπορεί να νικήσει το Reform UK

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ κερδίζει σε εκλογές στη βόρεια Αγγλία, για την αναπλήρωση έδρας στο κοινοβούλιο, νικώντας κατά κράτος το Reform UK στη διαδικασία αυτή, κάτι που του επέτρεψε να επιστρέψει στο Γουέστμίνστερ, αίροντας έτσι ένα βασικό εμπόδιο στην διαδικασία διεκδίκησης ηγεσίας έναντι του Στάρμερ.