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Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε πως θα είναι υποψήφιος διάδοχος του Στάρμερ

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Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε πως θα είναι υποψήφιος διάδοχος του Στάρμερ
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Η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί «σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης», δήλωσε μέσω του X ο Άντι Μπέρναμ.

Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και έλαβε την υποστήριξη του μόνου άλλου ήδη δεδηλωμένου υποψηφίου, του πρώην υπουργού Υγείας Γουές Στρίτινγκ.

«Η απόφαση του Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί σηματοδοτεί την αρχή μιας μετάβασης», δήλωσε μέσω του X ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος εξελέγη βουλευτής την περασμένη Πέμπτη και θεωρείται φαβορί για να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος και ταυτόχρονα στην Ντάουνινγκ Στριτ. «Είμαι υποψήφιος», πρόσθεσε.

Το μόνο άλλο στέλεχος των Εργατικών που είχε δηλώσει την υποψηφιότητά του, ο Γουές Στρίτινγκ, του προσέφερε την υποστήριξή του. «Μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να θέσει σε εφαρμογή την αλλαγή που έχουν ανάγκη το κόμμα μας και η χώρα μας. Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω πως όλοι θα υποστηρίξουν επίσης τον Άντι», έγραψε σε επιστολή του, την οποία ανήρτησε στο X.

Ο Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε τον Μάιο από την κυβέρνηση Στάρμερ, είχε προηγουμένως ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε αναμέτρηση για την πρωθυπουργία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
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Κιρ Στάρμερ
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