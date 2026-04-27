Ο Τραμπ συζήτησε τους όρους του Ιράν με τους συμβούλους του - Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ανοίξει το Ορμούζ και να παραδώσει το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε σήμερα μια νέα ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τους κορυφαίους συμβούλους του σε θέματα εθνικής ασφαλείας, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, η Λέβιτ δεν εξέφρασε άποψη για την πρόταση, με βάση την οποία τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν και η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα μετατεθεί για αργότερα. Είπε όμως ότι τα αιτήματα του Τραμπ παραμένουν τα ίδια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ανοίξει το Ορμούζ και να παραδώσει το Ιράν το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

«Δεν θα έλεγα ότι την σκέφτονται. Θα έλεγα μόνο ότι έγινε μια συζήτηση σήμερα το πρωί, για την οποία δεν θέλω να μιλήσω. Θα τα ακούσετε απευθείας από τον πρόεδρο, είμαι βέβαιη», πρόσθεσε.

Axios: Τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και δύο ακόμη πηγές με γνώση των εξελίξεων που επικαλείται το Axios, το Ιράν κατέθεσε νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό της πολεμικής έντασης, αφήνοντας ωστόσο τις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το σχέδιο φέρεται να μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον μέσω Πακιστανών μεσολαβητών και δίνει προτεραιότητα στην αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από τη ναυσιπλοΐα και στον τερματισμό του πολέμου, επιθυμόντας να μετατεθούν χρονικά τα ζητήματα του εμπλουτισμού ουρανίου και του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Σύμφωνα με το Axios, η διπλωματία μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς στο εσωτερικό του Ιράν δεν υπάρχει κοινή γραμμή για το ποιες παραχωρήσεις μπορούν να γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Η νέα πρόταση της Τεχεράνης επιχειρεί να ξεμπλοκάρει την κατάσταση μέσω μιας πιο άμεσης συμφωνίας, επικεντρωμένης στην αποκλιμάκωση της κρίσης στον Περσικό Κόλπο.

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο Telegram.

Ο ίδιος είπε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία πως ο Τραμπ πρότεινε διαπραγματεύσεις, διότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε μία επίσκεψη στο Ισλαμαμπάντ των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και είπε πως το Ιράν θα μπορούσε να τηλεφωνήσει εάν θα ήθελε να διαπραγματευτεί.

Επιπλέον, όπως μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία είναι «σταθερή» και «ισχυρή», κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με το πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ