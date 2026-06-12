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Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

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Στη Ρόδο το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, θα μεταβεί στη Ρόδο. Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, θα μεταβεί στη Ρόδο.

Ειδικότερα:

  • Στις 11:00 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου και στη συνέχεια τον Λιμένα Ρόδου.
  • Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με φορείς τουρισμού, στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
  • Στη 13:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στην πόλη της Ρόδου.

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την Περβόλα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.

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tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Ρόδος
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