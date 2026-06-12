Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 16,5 ετών για τον Γενικό Δείκτη

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2009 «σκαρφάλωσε» την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος και προσδοκιών για μια άμεση συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στα υψηλότερα επίπεδα από τον Δεκέμβριο του 2009 «σκαρφάλωσε» την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω βελτιωμένου διεθνούς κλίματος και προσδοκιών για μια άμεση συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ευθυγραμμισμένος με τις ανοδικές τάσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος, έως ότου ολοκλήρωσε με κέρδη 1,06% στις 2.421,69 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά ο ΓΔ βρέθηκε έως τις 2.444,61 μονάδες (+2,01%).

Θετικό στοιχείο της συνεδρίασης, το γεγονός ότι η άνοδος του ΓΔ συνοδεύτηκε από αυξημένο τζίρο 311,3 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 39,34 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές).

Το αγοραστικό ενδιαφέρον κατευθύνθηκε κυρίως στις μετοχές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, με το 58% του τζίρου να διακινείται μέσω των Eurobank (41,44 εκατ. ευρώ), Τρ. Πειραιώς (40,28 εκατ. ευρώ), ΕΤΕ (35,08 εκατ. ευρώ), ΔΕΗ (34,37 εκατ. ευρώ) και Alpha Bank (30,54 εκατ. ευρώ).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 2:1 με 78 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 39 σε αρνητικό και 33 που ολοκλήρωσαν χωρίς μεταβολή. Ωστόσο, στη σύνθεση του FTSE Mid Cap η εικόνα ήταν διαφορετική, με 6 ανοδικές μετοχές έναντι 11 πτωτικών και 1 αμετάβλητης.

Έντονα ανοδικά κινήθηκε και ο δείκτης των τραπεζών, με το σύνολο των τίτλων του σε θετικό έδαφος, κλείνοντας ενισχυμένος 2,58% στις 2.748,51 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε η άνοδος των Eurobank και Alpha Bank σε ποσοστό 3,15% και 3,14% αντίστοιχα, ενώ κέρδη άνω του 3% σημείωσε και η Τρ. Πειραιώς στα 9,05 ευρώ. Ακολούθησε η Optima με άνοδο 2,54% στα 10,50 ευρώ, η ΕΤΕ με κέρδη 2,19% στα 14,92 ευρώ, ενώ σε οριακά θετικό έδαφος ολοκλήρωσε η Τρ. Κύπρου (+0,05%).

Εκτός συνόρων, το χθεσινό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο έδωσε ώθηση στις αγορές και ώθησε τις τιμές του Brent σε πτώση κάτω από τα 86 δολάρια. Ωστόσο, όπως έχει συμβεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα, τις πανηγυρικές εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ διαδέχθηκαν οι επιφυλάξεις του Ιράν και... νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο, με αποτέλεσμα οι τιμές του Brent να περιορίσουν τις απώλειές τους επιστρέφοντας κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι.

Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά αν μπορεί πράγματι να επιτευχθεί επίσημη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν τα επόμενα 24ωρα, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν βασικός παράγοντας μεταβλητότητας για τις αγορές βραχυπρόθεσμα.

«Πράσινος» ο FTSE Large Cap

Στο ταμπλό της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπου πολλοί τίτλοι βρέθηκαν σε νέα υψηλά, τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημείωσε ο τίτλος της Τιτάν, με άνοδο 3,745 στα 52,70 ευρώ. Ακολούθησαν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των ΔΑΑ (+2,95%), Aegean (+2,87%), Aktor (+1,55%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,32%) και ΔΕΗ (+1,07%).

Ενισχυμένοι σε ποσοστό μικρότερο του 1% έκλεισαν οι τίτλοι των Allwyn (+0,58%), Σαράντης (+0,52%), ΟΤΕ (+0,42%), Lamda Development (+0,38%), Jumbo (+0,35%) και Metlen (+0,24%). ΕΥΔΑΠ και Viohalco ολοκλήρωσαν αμετάβλητες στα 10,32 ευρώ και 19,14 ευρώ αντίστοιχα.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ElvalHalcor με πτώση 3,07% στα 4,57 ευρώ. Cenergy και Motor Oil ακολούθησαν με απώλειες 1,99% και 1,92% αντίστοιχα, η Coca-Cola HBC υποχώρησε 1,32% στα 52,20 ευρώ, ενώ με μικρότερες απώλειες 0,78% στα 10,12 ευρώ έκλεισε η μετοχή της Helleniq Energy.