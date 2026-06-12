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Fourlis: Στις 3 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος 0,1425 ευρώ ανά μετοχή

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Fourlis: Στις 3 Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος 0,1425 ευρώ ανά μετοχή
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Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από 3 Ιουλίου 2026 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 0,15 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε η ΓΣ της Fourlis, με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 0,1425 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου 5%.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίζεται η Δευτέρα 29 Ιουνίου και δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αυλων Τίτλων την Τρίτη 30.6.2026.

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από 3 Ιουλίου 2026 μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

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