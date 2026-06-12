Γεραπετρίτης: «Η διεύρυνση της ΕΕ πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική της και την αξιοπιστία της»

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε πως η επίσκεψή του στο Βελιγράδι δίνει την ευκαιρία να «συνεχίσουμε τον ειλικρινή και διαρκή διάλογό με τη Σερβία».

«Η διεύρυνση της ΕΕ πρέπει να ανακτήσει τη δυναμική της και, κατά συνέπεια, την αξιοπιστία της», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κοινές δηλώσεις, μετά τη συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του Μάρκο Τζούριτς στο Βελιγράδι.

«Εν όψει της επικείμενης ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, δεσμευόμαστε να θέσουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της περιοχής ψηλά στην ατζέντα μας και να εργαστούμε για την επίτευξη απτής προόδου».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε πως η υπογραφή της Διακήρυξης των Δελφών τον περασμένο Απρίλιο «υπογραμμίζει με τον πιο σαφή τρόπο ότι η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι μη αναστρέψιμη».

«Η Ελλάδα αποτελεί σταθερό υποστηρικτή της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, η οποία βασίζεται στις αρχές της αιρεσιμότητας, χωρίς να παρεκκλίνει από την υποχρέωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών να σέβονται το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές του κράτους δικαίου, το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχοντας υποστηρίξει την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης το 2003, η Ελλάδα συνεχίζει να ηγείται των προσπαθειών για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε πως η επίσκεψή του στο Βελιγράδι δίνει την ευκαιρία να «συνεχίσουμε τον ειλικρινή και διαρκή διάλογό με τη Σερβία, που μαρτυρά την άριστη κατάσταση των διμερών μας σχέσεων». Αλλά, προσέθεσε, αποτελεί και «ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειές μας για την εμβάθυνση των δεσμών μας, που βασίζονται σε μακροχρόνιους ιστορικούς, πολιτιστικούς και θρησκευτικούς δεσμούς».

Ανέφερε δε πως από την αναβάθμιση της συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας σε στρατηγική εταιρική σχέση το 2019, οι σχέσεις των δύο χωρών συνεχίζουν να ενισχύονται, και η σημερινή συνάντηση προετοιμάζει το έδαφος για το Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι πολύ σύντομα.

«Θα αποτελέσει ένα τεράστιο ορόσημο στην αναβάθμιση των ήδη εξαιρετικών σχέσεών μας», επισήμανε.

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων των δύο υπουργών ήταν η ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας, την οποία η Ελλάδα θεωρεί σημαντική για τη σταθερότητα της περιοχής και για την ευημερία της Ευρώπης στο σύνολό της. Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε πως η Ελλάδα αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Σερβία και σημείωσε πως οι μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι σημαντικό να επιταχυνθούν. «Εναποθέτουμε πολλές ελπίδες στη Σερβία για το μέλλον της ειρήνης και της ευημερίας της περιοχής μας», υπογράμμισε.

Ακόμη, τόνισε πως η οικονομική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας συνεχίζει να επιδεικνύει αξιοσημείωτη δυναμική. Το διμερές εμπόριο έχει φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, ενώ οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε, «αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα έργα συνδεσιμότητας που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των οικονομιών και των λαών μας. Η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού διαδρόμου Θεσσαλονίκη-Σκόπια-Βελιγράδι παραμένει στρατηγική προτεραιότητα με τη δυνατότητα να μετατρέψει την περιοχή σε σημαντική πύλη μεταφορών προς την Κεντρική Ευρώπη».

Αναφερόμενος στον τομέα της ενέργειας, επισήμανε πως πρωτοβουλίες όπως ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου και οι διασυνδέσεις φυσικού αερίου που συνδέουν την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Σερβία συμβάλλουν σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια, τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα, ενισχύοντας τη συλλογική ικανότητα αντοχής σε εξωτερικές απειλές.

Αναφέρθηκε ακόμη στη διεθνή έκθεση που θα φιλοξενήσει το Βελιγράδι το επόμενο έτος. «Η Ελλάδα υποστήριξε την υποψηφιότητα του Βελιγραδίου από την αρχή και, πριν από τρεις μήνες, υπογράφηκε η επίσημη συμφωνία της Ελλάδας για τη συμμετοχή της στην έκθεση. Θεωρούμε ότι αυτή η έκθεση θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο που θα αντανακλά τη βούληση της Σερβίας και του λαού της για την ευρωπαϊκή πορεία».

Όσον αφορά τα περιφερειακά ζητήματα, ο κ. Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε στον Σέρβο ομόλογό του ότι «η θέση της Ελλάδας σχετικά με το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου παραμένει αμετάβλητη. Υποστηρίζουμε σταθερά τον διάλογο μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας υπό την αιγίδα της ΕΕ».

«Η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει προσανατολισμένη στο διεθνές δίκαιο - αρχές τις οποίες θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε, μεταξύ άλλων και υπό την ιδιότητά μας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις και την κατάσταση στον κόσμο, στην Ουκρανία, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο και στο Ιράν. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον Σέρβο ειρηνευτή της UNIFIL που έχασε τη ζωή του στο Νότιο Λίβανο στις αρχές Ιουνίου.

Η Ελλάδα καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να σέβονται το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και τονίζει ότι οι προσπάθειες για διπλωματικές λύσεις πρέπει να συνεχιστούν αμείωτες, σημείωσε ο υπουργός.

«Οι λαοί των Βαλκανίων κατανοούν καλύτερα από τους περισσότερους την αξία της ειρήνης, του διαλόγου και της συνεργασίας. Συνεχίζουμε να αντλούμε έμπνευση από το διαχρονικό όραμα του Ρήγα Φεραίου για συνεργασία μεταξύ των λαών των Βαλκανίων και να συνεργαζόμαστε προς την κατεύθυνση μιας περιοχής που θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, ευημερία και κοινή πρόοδο», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ