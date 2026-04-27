Αραγτσί: «Το Ιράν εξετάζει το αίτημα του Τραμπ για διαπραγματεύσεις»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο Telegram.

Ο ίδιος είπε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία πως ο Τραμπ πρότεινε διαπραγματεύσεις, διότι οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε μία επίσκεψη στο Ισλαμαμπάντ των απεσταλμένων του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και είπε πως το Ιράν θα μπορούσε να τηλεφωνήσει εάν θα ήθελε να διαπραγματευτεί.

Επιπλέον, όπως μετέδωσε η ρωσική κρατική τηλεόραση, ο Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε πως η Ισλαμική Δημοκρατία είναι «σταθερή» και «ισχυρή», κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με το πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών στην Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτικά), ο Αραγτσί σημείωσε πως από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο, «ο κόσμος έχει πλέον καταλάβει την πραγματική ισχύ του Ιράν» και ότι «είναι προφανές πως η Ισλαμική Δημοκρατία είναι ένα σταθερό, γερό και ισχυρό σύστημα».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ρωσία στέκεται στο πλευρό του Ιράν και πως οι δύο χώρες θα συνεχίσουν «τη στρατηγική συνεργασία» τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ