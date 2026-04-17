Τραμπ: «Οι ΗΠΑ απαγορεύουν στο Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο, το Ιράν δεν θα ξανακλείσει το Ορμούζ»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο, χρησιμοποιώντας έναν ασυνήθιστα σκληρότερο τόνο από ό,τι συνήθως με τον μακρόχρονο σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ τους απαγορεύουν να το κάνουν. Φτάνει πια!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Λίγο νωρίτερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν για όλα τα εμπορικά πλοία ξανά πλήρως μετά την έναρξη του πολέμου της 28ης Φεβρουαρίου έπειτα από τη συμφωνία εκεχειρίας που συμφωνήθηκε για τον Λίβανο. Ο Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση αυτή της Τεχεράνης.

Σε συνέντευξή του στο Reuters, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι πιθανότατα οι συνομιλίες θα συνεχιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο και, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να πάει και ο ίδιος στο Ισλαμαμπάντ αν και «δεν το έχει αποφασίσει» οριστικά.

Υπενθυμίζεται πως χθες συμφωνήθηκε 10ήμερη εκεχειρία στον Λίβανο, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή

Ωστόσο, ο λιβανικός στρατός κατήγγειλε λίγο μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας παραβιάσεις από την ισραηλινή πλευρά στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τόσο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο και ο υπουργός Άμυνας, Ισραελ Κατς δήλωσαν σήμερα πως το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ και πως η στρατιωτική επιχείρηση στον Λίβανο «δεν έχει ολοκληρωθεί», προειδοποιώντας ότι οι Λιβανέζοι πολίτες που επιστρέφουν στον νότο ενδέχεται να χρειαστεί να φύγουν και πάλι από τα σπίτια τους.

Στην ανάρτησή του ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως κανένα χρηματικό ποσό «δεν θα ανταλλαχθεί με κανέναν τρόπο» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει νωρίτερα πως οι ΗΠΑ εξετάζουν την πιθανότητα να αποδεσμεύσουν 20 δισεκατομμύρια δολάρια από ιρανικά κεφάλαια ως αντάλλαγμα για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει το Ιράν.

Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν συμφώνησε «να μην κλείσει ποτέ ξανά τα Στενά του Ορμούζ», αφού χαιρέτισε την ανακοίνωση της Τεχεράνης για το εκ νέου άνοιγμα αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για όσο διάστημα ισχύει η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, με νέα ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε σήμερα ότι το Ιράν αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες του από τα Στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή βρίσκεται στη διαδικασία αφαίρεσης όλων των θαλάσσιων ναρκών του! Ευχαριστώ!» δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να καταφερθεί εκ νέου κατά των συμμάχων του στο ΝΑΤΟ, λέγοντας πως απορρίπτει την πρότασή τους να βοηθήσουν σε αυτό το ζήτημα.

«Τώρα που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έληξε, έλαβα μια κλήση από το ΝΑΤΟ που με ρωτούσαν εάν χρειαζόμαστε βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά εφόσον δεν θέλουν να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο. Ήταν άχρηστοι όταν τους είχαμε ανάγκη, μια χάρτινη τίγρη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του Truth Social.

Συνεργασία με Ιράν για ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και μεταφορά τους στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα στο πρακτορείο Reuters ότι η Ουάσιγκτον θα συνεργαστεί με το Ιράν για την ανάκτηση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη μεταφορά του πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα το κάνουμε μαζί. Θα μπούμε μαζί με το Ιράν, με χαλαρούς ρυθμούς, θα κατεβούμε και θα αρχίσουμε να σκάβουμε με βαριά μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ» είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε και πάλι «πυρηνική σκόνη» το εμπλουτισμένο ουράνιο και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα». Ο Τραμπ μιλά για «πυρηνική σκόνη» γιατί πιστεύει ότι μόνο αυτό απέμεινε μετά τους βομβαρδισμούς των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters