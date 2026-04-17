Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα εμπορικά πλοία για όσο ισχύει η εκεχειρία

Ο Τραμπ ευχαρίστησε το Ιράν για την απόφασή του, ωστόσο τόνισε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία αποφάσισε το Ιράν, για όσο ακόμα διαρκέσει η εκεχειρία στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Όπως αναφέρει, η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον οργανισμό λιμένων και ναυτιλίας του Ιράν.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη υψηλόβαθμο στρατιωτικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι εμπορικά πλοία μπορούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ σε καθορισμένη διαδρομή με άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Πολεμικά πλοία δεν θα επιτρέπεται να περάσουν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τραμπ: «Παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν»

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την απόφαση του Ιράν: «Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για πλήρη διέλευση. Ευχαριστώ».

Λίγα λεπτά αργότερα, με νέα του ανάρτηση, γνωστοποίησε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε ισχύ παραμένει σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, τονίζοντας πως η διαδικασία «θα προχωρήσει πολύ γρήγορα».

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για εμπορική δραστηριότητα και πλήρη διέλευση, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ όσον αφορά αποκλειστικά το Ιράν, μέχρις ότου η συμφωνία μας με το Ιράν ολοκληρωθεί 100%. Η διαδικασία αυτή θα προχωρήσει πολύ γρήγορα, καθώς τα περισσότερα σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί».

Υπενθυμίζεται πως η 10ήμερη εκεχειρία Ισραήλ - Λιβάνου ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης από τον Ντόναλντ Τραμπ και τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα. Ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι η κατάπαυση πυρός συμπεριλαμβάνει και τη Χεζμπολάχ ενώ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το φιλοϊρανικό ισλαμιστικό κίνημα θα την τηρήσει.

Νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μαζί με «περίπου 30 συμμετέχοντες» θα εργαστούν σήμερα στο Παρίσι για τη δημιουργία μιας αποστολής διασφάλισης της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αφού εδραιωθεί η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Στη διάσκεψη αυτή θα λάβουν μέρος δια ζώσης ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες «Ευρωπαίοι, Ασιάτες, από τη Μέση Ανατολή, ακόμη και τη Λατινική Αμερική» θα συμμετάσχουν μέσω βιντεοσύνδεσης. Μετά το πέρας της Μακρόν και Στάρμερ θα κάνουν κοινή ανακοίνωση.

Επίσης θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο ημερήσιο διάγγελμά του, προειδοποίησε για άλλη μια φορά ότι ο πόλεμος στο Ιράν θέτει σε κίνδυνο την προμήθεια όπλων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία