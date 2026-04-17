Απώλειες 10% για το πετρέλαιο μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Το αμερικανικό αργό παράδοσης Μαΐου διολισθαίνει κατά 10,31% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent παράδοσης Ιουνίου σημειώνει βουτιά 9,93% στα 89,73 δολάρια το βαρέλι.

Πτώση σχεδόν 10% σημειώνει η τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ ανοίγουν για όλα τα εμπορικά πλοία έως το πέρας της εκεχειρίας με τον Λίβανο.

Το αμερικανικό αργό παράδοσης Μαΐου διολισθαίνει κατά 10,31% στα 84,98 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent παράδοσης Ιουνίου σημειώνει βουτιά 9,93% στα 89,73 δολάρια το βαρέλι.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία, για όσο ακόμα διαρκέσει η εκεχειρία στο Λίβανο.

Όπως αναφέρει, η διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον οργανισμό λιμένων και ναυτιλίας του Ιράν.

Προηγουμένως, την Πέμπτη ο Τραμπ δήλωσε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα μπορούσε να διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο και εκτίμησε ότι είναι πιθανή η παράταση της εκεχειρίας των δύο εβδομάδων στην οποία έχουν ήδη συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Παρά ταύτα πρόσθεσε ότι ενδέχεται να μην χρειαστεί παράταση, καθώς η Τεχεράνη επιθυμεί να συναφθεί συμφωνία. Λίγες ώρες αργότερα από το Λας Βέγκας ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος «μάλλον θα τελειώσει αρκετά σύντομα».



