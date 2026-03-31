Αραγτσί: Λέει ότι λαμβάνει «μέσω φίλων» μηνύματα από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως λαμβάνει μηνύματα από τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, τα οποία, όμως, δεν αποτελούν διαπραγματεύσεις.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι λαμβάνει απευθείας μηνύματα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τα οποία όμως δεν αποτελούν «διαπραγματεύσεις», μετέδωσε σήμερα το κανάλι Al Jazeera του Κατάρ.

Τα μηνύματα περιλαμβάνουν απειλές ή ανταλλαγή απόψεων που μεταφέρονται μέσω «φίλων», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιαδήποτε «χερσαία αναμέτρηση».

Ο Ιρανός υπουργός παραδέχτηκε επίσης ότι θα είναι δύσκολο στο μέλλον να οικοδομηθούν ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης με τις γειτονικές χώρες, όμως εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Τεχεράνη θα τα καταφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Καθηλωμένοι οι μισθοί λόγω ακρίβειας - Έκρηξη ιδιωτικού χρέους στα 406,7 δισ. ευρώ

ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Βγήκε» ο διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση του φαληρικού σταδίου

Οι κλάδοι που ηγούνται της κούρσας των μισθών και οι «χρυσές» ειδικότητες με αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ

