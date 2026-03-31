Αραγτσί: Λέει ότι λαμβάνει «μέσω φίλων» μηνύματα από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι λαμβάνει απευθείας μηνύματα από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, τα οποία όμως δεν αποτελούν «διαπραγματεύσεις», μετέδωσε σήμερα το κανάλι Al Jazeera του Κατάρ.

Τα μηνύματα περιλαμβάνουν απειλές ή ανταλλαγή απόψεων που μεταφέρονται μέσω «φίλων», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για οποιαδήποτε «χερσαία αναμέτρηση».

Ο Ιρανός υπουργός παραδέχτηκε επίσης ότι θα είναι δύσκολο στο μέλλον να οικοδομηθούν ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης με τις γειτονικές χώρες, όμως εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η Τεχεράνη θα τα καταφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ