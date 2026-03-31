Η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο αλλά ζητά εγγυήσεις

Η Τεχεράνη έχει τη βούληση να «βάλει τέλος στον πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ όμως ζητά εγγυήσεις ώστε «να αποτραπεί η επανάληψη της επίθεσης», δήλωσε απόψε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Έχουμε την αναγκαία βούληση για να βάλουμε τέλος» στη σύγκρουση, που διανύει την πέμπτη εβδομάδα της «υπό τον όρο ότι θα πληρούνται οι αναγκαίες συνθήκες, ιδίως οι αναγκαίες εγγυήσεις για να εμποδιστεί η επανάληψη της επίθεσης», είπε ο Πεζεσκιάν σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Όπως ανακοίνωσε το γραφείο του, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε μια από τις βασικές απαιτήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι το τέλος της «επίθεσης», η καταβολή οικονομικών αποζημιώσεων, η ξεκάθαρη απόδοση ευθυνών και η διακοπή των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα.

«Η λύση για την εξομάλυνση της κατάστασης είναι η παύση» της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης, υπογράμμισε.

Νωρίτερα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους συνεργάτες του ότι είναι πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο ακόμη και έαν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν ως επί το πλείστον κλειστά. Ο λόγος για το σημείο από όπου περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ενεργειακών ροών πριν από τη σύγκρουση.