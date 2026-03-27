Ιράν: Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για συμμάχους του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός των Στενών του Ορμούζ θα είναι εφεξής κλειστή στα πλοία που προέρχονται ή κατευθύνονται προς λιμάνια που συνδέονται με «τον εχθρό».

Επίσης, κατηγόρησαν τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι έκανε «ψευδείς δηλώσεις» σχετικά με την εξέλιξη των διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία οδήγησε σε συμφωνία για παράταση στο «πάγωμα» των πληγμάτων στις εγκαταστάσεις ενέργειας του Ιράν και την ασφαλή διέλευση ορισμένων πλοίων από των Στενών του Ορμούζ, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να έχει τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

«Το πέρασμα οποιουδήποτε πλοίου προέρχεται ή κατευθύνεται προς λιμάνια που ανήκουν στους συμμάχους και στους υποστηρικτές των αμερικανοσιωνιστών απαγορεύεται», αναφέρουν στον ιστότοπό τους Sepah News οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

«Σήμερα το πρωί, μετά τις ψευδείς δηλώσεις του διεφθαρμένου προέδρου των ΗΠΑ ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικών εθνικοτήτων κινήθηκαν προς τον καθορισμένο διάδρομο, ωστόσο έκαναν αναστροφή μετά από προειδοποιήσεις από το Ναυτικό του IRGC», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Σημειώνεται πως ο Τραμπ δήλωσε πως δέχθηκε ένα «δώρο» από το Ιράν, που ήταν το γεγονός πως επέτρεψαν δέκα τάνκερ με πετρέλαιο να διασχίσουν με ασφάλεια τη ναυτιλιακή οδό.

Η χρέωση στα τάνκερ εξοργίζει τις χώρες του Κόλπου

Το Ιράν χρεώνει ορισμένα τάνκερ για να πλεύσουν με ασφάλεια μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ένας Ιρανός νομοθέτης δήλωσε ότι σε ορισμένα πλοία έχουν πληρώσει 2 εκατομμύρια δολάρια για να διέλθουν από την κεντρική ναυτιλιακή οδό, για να καλύψουν το κόστος του πολέμου της χώρας.

Η διέλευση είναι εδώ και καιρό ελεύθερη και δεν απαιτεί ειδική άδεια, όπως εγγυάται επίσημα η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982. Μόνο μια χούφτα πλοία από λίγες χώρες, την Κίνα, την Ινδία και το Πακιστάν, είναι γνωστό ότι έχουν περάσει από το Στενό, όπως αναφέρει το CBS.

Η εταιρεία πληροφοριών Lloyds List, η οποία τείνει να τηρεί μια ουδέτερη, διπλωματική στάση, λέει ότι ο φόρος που χρεώνει η Τεχεράνη έχουν ουσιαστικά δημιουργήσει ένα σύστημα "διοδίων", ωστόσο άλλοι παράγοντες αποκαλούν αυτό το disruption στο Στενό του Ορζμούζ, με το ιρανικό καθεστώς να ενεργεί σαν «αρχηγός της μαφίας».

Ο επικεφαλής της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι στα ΗΑΕ, Σουλτάν Αχμέντ Αλ Τζάμπερ, ο οποίος έχει γίνει ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές των ενεργειών του Ιράν, το αποκαλεί απερίφραστα οικονομική τρομοκρατία.

«Όταν το Ιράν κρατάει όμηρο το Ορμούζ, κάθε έθνος πληρώνει τα λύτρα. Στο βενζινάδικο, στο παντοπωλείο, στο φαρμακείο, σε κάθε νοικοκυριό. Δεν μπορεί να επιτραπεί σε καμία χώρα να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Όχι τώρα, όχι ποτέ», δήλωσε ο Αλ Τζάμπερ την προηγούμενη ημέρα μετά την συνάντησή του με τον Τζέι Ντι Βανς στην Ουάσινγκτον.

Το κοινοβούλιο του Ιράν συντάσσει επί του παρόντος νομοσχέδιο για να καταστήσει τα τέλη στα πλοία «επίσημα», σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, με το σχέδιο να αναμένεται να οριστικοποιηθεί στις αρχές Απριλίου.

10.000 στρατιώτες

Σήμερα, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios και η Wall Street Journal ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας εξετάζουν την αποστολή τουλάχιστον 10.000 επιπλέον στρατιωτών στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες.

Στόχος είναι να διαθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περισσότερες στρατιωτικές επιλογές, σημείωσε η WSJ επικαλούμενη αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας, την ώρα που ο Ρεπουμπλικάνος παρέτεινε κατά 10 ημέρες το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν προκειμένου να ανοίξει το Στενό του Χορμούζ.

Αυτή η δύναμη, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην περιοχή, ανέφερε η WSJ.

«Δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς θα αναπτυχθούν οι δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς θα βρεθούν σε απόσταση βολής από το Ιράν και το νησί Χαργκ, ένα νευραλγικό κέντρο για τις εξαγωγές πετρελαίου στα ανοικτά των ιρανικών ακτών», σημείωσε η εφημερίδα.

Συνάντηση στο Πακιστάν

Λίγο φως αισιοδοξίας στο τοπίο του Ιράν που μοιάζει να θολώνει μέρα με τη μέρα, ήρθε να ρίξει σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ που δήλωσε ότι μια άμεση συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων «αναμένεται να πραγματοποιηθεί αρκετά σύντομα και σε σύντομο χρονικό διάστημα στο Πακιστάν».

Ο Βάντεφουλ χαρακτήρισε τις προοπτικές μιας άμεσης συνάντησης ως «πρώτα σημάδια ελπίδας και εμπιστοσύνης».

«Προφανώς, οι αρχικές θέσεις έχουν ήδη ανταλλαγεί γραπτώς μέσω τρίτων», δήλωσε ο Βάντεφουλ.