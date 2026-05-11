Πολιτική | Διεθνή Νέα

Η ατζέντα των συνομιλιών Τραμπ - Σι στο Πεκίνο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η ατζέντα των συνομιλιών Τραμπ - Σι στο Πεκίνο
Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν καθώς και ενεργειακά θέματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κατά την επίσημη επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει αυτήν την εβδομάδα στην Κίνα θα συζητήσει το θέμα της πώλησης αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν, στο οποίο αντιτίθεται σθεναρά το Πεκίνο.

«Θα κάνω τη συζήτηση αυτή με τον πρόεδρο Σι (Τζινπίνγκ). Ο πρόεδρος Σι θα ήθελε να μην προχωρήσουμε» στην πώληση όπλων, είπε στους δημοσιογράφους. Ο Τραμπ σκοπεύει επίσης να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του την κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν καθώς και ενεργειακά θέματα.

Στο ταξίδι αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνοδεύεται από περισσότερους από 15 διευθύνοντες συμβούλους και προέδρους μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Μεταξύ άλλων, στην αποστολή θα μετέχουν ο Έλον Μασκ των Tesla/SpaceX, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Λάρι Φινκ της Blackrock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citi, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sacks, η Ντάινα Πάουελ Μακόρμικ της Meta, o Κριστιάνο Έιμον της Qualcomm και οι επικεφαλής εταιρειών όπως οι Blackstone, Boeing, Cargill, GE ⁠Aerospace, Mastercard και Visa.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Η Blackstone εξαγοράζει την Skroutz από την CVC

Ψηφιακός φάκελος για κάθε ΑΦΜ: Στο «ραντάρ» καταθέσεις, ακίνητα, POS και social media

Το φθινοπωρινό εκλογικό χαρτί, ο Μητσοτάκης «παίζει» Metallica, οι «καλοδεχούμενες προτάσεις» του ΠΑΣΟΚ

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Κίνα
ΗΠΑ
Σι Τζινπίνγκ (Xi Jinping)
Ταϊβάν
Ιράν
Ενέργεια
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider