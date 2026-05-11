Ψηφιακός φάκελος για κάθε ΑΦΜ: Στο «ραντάρ» καταθέσεις, ακίνητα, POS και social media

Το σχέδιο με τους 194.000 ελέγχους της ΑΑΔΕ το 2026. Με τεχνητή νοημοσύνη και big data η επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής. Νέα ψηφιακά όπλα για τον εντοπισμό φοροπαραβάσεων πριν εκδηλωθούν. Ερχεται το ΜΙΔΑ αλλά και 12.000 «ραβασάκια» με φόρους και πρόστιμα και παλιές υποθέσεις.

Σε πλήρη ψηφιακή χαρτογράφηση των φορολογουμένων προχωρά η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας ένα εκτεταμένο πλέγμα διασταυρώσεων, ηλεκτρονικών ελέγχων και αναλύσεων δεδομένων με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονων εργαλείων επιχειρησιακής ανάλυσης. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του 2026 προβλέπει περισσότερους από 194.000 ελέγχους, έρευνες και διασταυρώσεις, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων, ύποπτων συναλλαγών και περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

Η ΑΑΔΕ δημιουργεί έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ΑΦΜ, συγκεντρώνοντας στοιχεία όχι μόνο από τις εσωτερικές βάσεις δεδομένων αλλά και από τράπεζες, ψηφιακές πλατφόρμες, τον παγκόσμιο ιστό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από τη διαρκή ανάλυση δεδομένων θα εντοπίζονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής εικόνας φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων ακόμη και πριν την έναρξη φορολογικού ελέγχου.

Προγνωστικά μοντέλα

Το νέο ελεγκτικό μοντέλο στηρίζεται σε προγνωστικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου και σε συστήματα επιχειρησιακής νοημοσύνης που θα «σαρώνουν» συναλλαγές και οικονομικές κινήσεις αναζητώντας μοτίβα φοροδιαφυγής, αδήλωτης δραστηριότητας και κυκλωμάτων απάτης. Στο στόχαστρο μπαίνουν επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου, υποθέσεις ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά και υποθέσεις ενδοκοινοτικού ΦΠΑ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους ελέγχους για παράνομες αγροτικές ενισχύσεις, καθώς και στον εντοπισμό τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων οφειλετών στο εξωτερικό μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με περισσότερες από 90 χώρες.

Προφίλ οφειλετών

Παράλληλα, ενεργοποιείται πλήρως το σύστημα PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), μέσω του οποίου η ΑΑΔΕ θα καταρτίζει αναλυτικό προφίλ για κάθε οφειλέτη. Το σύστημα θα αξιολογεί την εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση, τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, τη φορολογική συνέπεια αλλά και κρίσιμα οικονομικά γεγονότα που επηρεάζουν τη συμπεριφορά πληρωμών.

Όπως επισημαίνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ο μηχανισμός ελέγχου ενισχύεται με νέα ψηφιακά εργαλεία, τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων και τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ), με βασικό στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης και την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Εισπρακτικοί στόχοι

Για το 2026 ο στόχος των φορολογικών εσόδων ανέρχεται σε 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δισ. ευρώ προβλέπεται να προέλθουν από τον ΦΠΑ, ενώ από φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις επιδιώκεται η βεβαίωση επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα θα αποσταλούν 12.000 εκκαθαριστικά με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα που θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις.

Στην τελική ευθεία το ΜΙΔΑ

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει επίσης την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα αποτελέσει ενιαία βάση δεδομένων για όλα τα στοιχεία ιδιοκτησίας, χρήσης και μίσθωσης ακινήτων.

Την ίδια ώρα επεκτείνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, αναβαθμίζεται το myDATA και ενεργοποιείται σταδιακά το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, μέσω του οποίου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η διακίνηση αγαθών. Παράλληλα το Ψηφιακό Πελατολόγιο διευρύνεται και σε νέους επαγγελματικούς κλάδους πέραν της αγοράς οχημάτων, όπως οι επιχειρήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι συναλλαγές μέσω POS, με τη διασύνδεση ταμειακών μηχανών και POS να ενισχύεται μέσω νέου λογισμικού που θα εντοπίζει ύποπτες συναλλαγές και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν κυρίως σε επαγγελματικούς κλάδους που εμφανίζουν υψηλό φορολογικό κενό και σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωμένων εισοδημάτων και πραγματικού επιπέδου δαπανών.

Παράλληλα προγραμματίζονται διασταυρώσεις για αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αδήλωτες αγοραπωλησίες ακινήτων και μη δηλωθείσες μεταβιβάσεις, καθώς και έλεγχοι τραπεζικών καταθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο στόχαστρο θα βρεθούν ακόμη φορολογούμενοι που δεν δηλώνουν περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ παρά τη δραστηριότητά τους, αλλά και συμβολαιογράφοι για ελέγχους σε ΑΦΜ φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει κατά την προσυμπλήρωση στοιχείων Ε9.

Εισπράξεις από ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η ΑΑΔΕ θέτει ως στόχο για το 2026 την είσπραξη τουλάχιστον του 45% των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, την είσπραξη 3,2 δισ. ευρώ από παλαιά χρέη, 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και 28 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες τελωνειακές οφειλές.

Ελεγκτικοί στόχοι

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο, μέσα στο 2026 θα πραγματοποιηθούν 26.000 φορολογικοί έλεγχοι από τις φορολογικές υπηρεσίες, 75.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης, 39.300 έλεγχοι και έρευνες από τις ΔΕΟΣ, 25.400 επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης, 14.800 εκ των υστέρων τελωνειακοί έλεγχοι, καθώς και:

3.468 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση POS, myDATA και στοιχείων ενδοκοινοτικών συναλλαγών

690 έλεγχοι επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος

6.350 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει κριτηρίων κινδύνου

1.500 ελέγχους κατόπιν πληροφοριακών δελτίων

900 έρευνες καταπολέμησης φοροδιαφυγής/απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ VIES, ICISnet

Παρακολούθηση φορτηγών

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ, προβλέπει ότι η πρόληψη και καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, ειδικά στους τομείς των προϊόντων που επιβαρύνονται με Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, θα υλοποιηθεί μέσω του συστήματος Hellenic Digital Borders. Το σύστημα θα παρακολουθεί την κίνηση των επαγγελματικών μεταφορικών μέσων και αγαθών που διακινούνται κάτω από οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία στην Επικράτεια.

Μέσω ενός Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου, θα ιχνηλατείται η κίνηση και θα παρακολουθείται ο έλεγχος των φορτηγών και των εμπορευματοκιβωτίων που εισέρχονται, εξέρχονται ή διακινούνται στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίου, φοροδιαφυγής και οικονομικού εγκλήματος.