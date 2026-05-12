Έρχεται «λίφτινγκ» στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου (ΣΔΙΤ) - Πώς θα αλλάξει «πρόσωπο» το 60 ετών κτήριο

Μέσω ΣΔΙΤ αξίας 50 εκατ. ευρώ η ολική ανακαίνιση της παλαιάς φοιτητικής εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Προωθεί σχετικό διαγωνισμό το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Ποιος είναι ο στόχος. Προσφορές στις 16 Ιουλίου.

Διαγωνισμό για την ολική ανακαίνιση της παλαιάς φοιτητικής εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, μέσω μοντέλου Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προωθεί το «ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» (ΕΜΠ). Η εκτιμώμενη αξία της ΣΔΙΤ είναι κοντά στα 50 εκατ. ευρώ (ειδικότερα 39,6 εκατ., πλέον ΦΠΑ, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ενδεχόμενη συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση του κόστους κατασκευής του Τεχνικού Έργου) και η διάρκεια στους 360 μήνες (30 έτη, μαζί με την κατασκευαστική περίοδο), με την προθεσμία υποβολής αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α’ φάση) να έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου 2026.

Το έργο έχει ως αντικείμενο τη μελέτη (σύνταξη τυχόν επιπλέον μελετών, επικαιροποίηση υφιστάμενων κατ’ απαίτηση κ.λπ.), χρηματοδότηση, ανακατασκευή, λειτουργία και τεχνική διαχείριση/συντήρηση, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας της Παλαιάς Φοιτητικής Εστίας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Μέσω της υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών εστίασης και σίτισης που θα επιτρέπει την ασφαλή και ποιοτική διαμονή των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Το εν λόγω κτίριο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσώροφο, δέκα ορόφους και δώμα και χωροθετείται στην νότια πλευρά της Πολυτεχνειούπολης, έχοντας άμεση πρόσβαση από την πύλη Ζωγράφου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου.

Υφιστάμενη κατάσταση

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η φοιτητική εστία Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου είναι έργο του 1968-70 και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο μεσώροφο, δέκα ορόφους και δώμα. Η συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια του κτηρίου (κλειστών και ημι-υπαίθριων χώρων) ανέρχεται σε 23.090 τ.μ. και των ανοιχτών υπαίθριων χώρων & περιβάλλοντος χώρου σε 2.500 τ.μ. περίπου. Η κύρια είσοδος γίνεται από το επίπεδο του ισογείου όπου βρίσκεται ο χώρος εισόδου –υποδοχής με δύο κεντρικά κλιμακοστάσια που παρέχουν όδευση στους ορόφους.

Το επίπεδο του ισογείου περιλαμβάνει, εκτός από τον χώρο εισόδου – υποδοχής, το εστιατόριο και το κινηματοθέατρο χωροθετημένα γύρω από έναν υπαίθριο χώρο - αίθριο. Το εστιατόριο αποτελείται από χώρο καθιστικού, χώρο κουζίνας και βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο. Το κινηματοθέατρο χωρητικότητας 500 ατόμων περίπου, περιλαμβάνει σκηνή και πτέρυγα βοηθητικών χώρων.

Το βασικό σώμα του κτηρίου αποτελείται από 8 τυπικούς ορόφους, 68 δωματίων έκαστος, με έναν κεντρικό πυρήνα βοηθητικών χώρων στον οποίο εντάσσονται κοινόχρηστα w.c., ντους και αποθηκευτικοί χώροι. Ο 9ος όροφος αναπτύσσεται σε υποχώρηση, σε έναν άξονα και στεγάζει 16 δωμάτια ενώ ο 10ος προοριζόταν για κατοικία διευθυντή, ιατρείο και κάποια δωμάτια. Σήμερα δεν χρησιμοποιείται ο 10ος και ο 9ος λόγω εκτεταμένων φθορών από υγρασίες.

Συνολικά το κτήριο πάσχει από οικοδομικές φθορές οι οποίες οφείλονται σε υγρασία, κακή συντήρηση αλλά και παλαιότητα. Επιπλέον, η λειτουργία κοινόχρηστων χώρων υγιεινής δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες επίβλεψης της λειτουργίας τους, μεγάλο κόστος συντήρησης και άλλους υγειονομικούς κινδύνους. Ακόμη, οι Η/Μ εγκαταστάσεις λόγω παλαιότητας, έχουν εκτεταμένες φθορές και δεν είναι δυνατόν να προσαρμοστούν στις σημερινές απαιτήσεις.

Ποιο είναι το έργο

Όπως σημειώνεται, σκοπός του έργου είναι η ολική ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων υποδομών στέγασης, εστίασης και σίτισης που θα επιτρέπει την ασφαλή και ποιοτική διαμονή των φοιτητών. Προβλέπεται η αύξηση της σεισμικής ασφάλειας, η δραστική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική αισθητική. Ποιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα κάτωθι:

Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις: Καθαιρούνται και αποξηλώνονται σε μεγάλο βαθμό οι υπάρχουσες εσωτερικές τοιχοποιίες, συνολικά οι επιστρώσεις και τα λοιπά δομικά στοιχεία, οι υφιστάμενες ΗΜ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, καθώς και τμήματα οπλισμένου σκυροδέματος του φέροντα οργανισμού.

Αποκατάσταση και ενίσχυση του Φ.Ο.: Έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη στατικής επάρκειας και αποκατάστασης σύμφωνα με την οποία ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός κρίνεται ανεπαρκής και χρήζει ενισχύσεων. Προβλέπεται η ενίσχυση όλων των υποστυλωμάτων και των τοιχωμάτων με μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος καθώς και η προσθήκη τοιχωμάτων. Επί πλέον προβλέπονται συμπληρωματικά μέτρα όπως η αποκατάσταση των διαβρωμένων περιοχών σκυροδέματος και η αντιμετώπιση του προβλήματος του μικρού εύρους των αρμών διαστολής.

Ολική ανακαίνιση του κτιρίου και των εγκαταστάσεων: Έχει εκπονηθεί πλήρης μελέτη εφαρμογής (αρχιτεκτονική, ηλεκτρομηχανολογική) για την ολική ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου, όπου εκτός από τα δομικά στοιχεία, προβλέπεται η πλήρης εγκατάσταση ΗΜ συστημάτων και εξοπλισμού (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, κλιματισμός, ισχυρά, ασθενή, ύδρευση, αποχέτευση κλπ). Οι φοιτητικές εστίες θα περιλαμβάνουν ανά χρήση, χώρους δωματίων μόνιμης διαμονής και φιλοξενίας φοιτητών, χώρους υποδοχής καθώς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους για μελέτη και ψυχαγωγία των φιλοξενούμενων. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνονται υπαίθριοι χώροι εκτόνωσης των παραπάνω λειτουργιών, υπαίθριες ή στεγασμένες ή μερικώς στεγασμένες συνδέσεις, κυκλοφοριακές ροές και στάσεις και γενική διαμόρφωση τμήματος του περιβάλλοντα χώρου που θα ορίζει την εν λόγω έκταση.

Το συγκρότημα θα αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, μεσώροφο και δέκα ορόφους με την ακόλουθη διάταξη:

Υπόγειο 1 & 2: Βοηθητικοί χώροι εστιατορίου, κινηματοθεάτρου και λοιπών κοινόχρηστων λειτουργιών Ισόγειο: Είσοδος & υποδοχή, εστιατόριο, κινηματοθέατρο, υπαίθριοι χώροι εκτόνωσης, κλπ Μεσώροφος: Αναγνωστήριο, ιατρείο, τραπεζαρία, υπαίθριοι χώροι εκτόνωσης, κλπ Όροφοι 1-10: Διαφόρων ειδών δωμάτια. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται και ο πλήρης εξοπλισμός (κινητός και σταθερός) για την εύρυθμη και λειτουργική διαμονή των χρηστών.

Περιβάλλων Χώρος: Κατασκευάζονται νέες ράμπες, κλίμακες, βαθμίδες, χαμηλοί τοίχοι αντιστήριξης κλπ, καθώς και αναδιαμορφώνονται όλες οι υφιστάμενες καλύψεις. Εκτελούνται εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της υφιστάμενης φύτευσης, κατασκευάζεται νέα φύτευση και εγκαθίσταται αρδευτικό σύστημα.

Τι θα αναλάβει ο ιδιώτης φορέας σύμπραξης

Συνοπτικά ο ΙΦΣ αναλαμβάνει: