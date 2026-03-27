Λαγκάρντ: «Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν υποτιμώνται»

Οι επιπτώσεις στην οικονομία από τον πόλεμο στο Ιράν υποτιμώνται επί του παρόντος σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία τόνισε ότι οι επενδυτές ενδεχομένως να βρίσκονται σε άρνηση σχετικά με το πόσο θα κρατήσουν οι αναταραχές.

Μιλώντας στον Economist, η Λαγκάρντ υποστήριξε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί ένα πραγματικό σοκ «πιθανότερα μεγαλύτερα από όσο μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή».

Επιπλέον, αμφισβήτησε την αισιοδοξία της αγοράς, δηλώνοντας ότι οι αναλυτές δεν προβλέπουν σύντομη επιστροφή στην κανονικότητα, δεδομένης της έκτασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές.

«Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι μιλούν για χρόνια», τόνισε.

Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι πραγματικές οικονομικές συνέπειες θα γίνουν εμφανείς σταδιακά, αναφέροντας ενδεικτικά τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις οποίες οι αγορές δεν έχουν ακόμη αποτιμήσει πλήρως.

Ως παράδειγμα, έθεσε το ήλιο, μεγάλο μέρος του οποίου διακινείται μέσω των Στενών του Ορμούζ, του οποίου η έλλειψη δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στο κόστος των ημιαγωγών.

«Μαθαίνουμε σχεδόν βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, ποιες θα είναι οι πραγματικές συνέπειες», τόνισε.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image