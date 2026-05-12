Apivita: Το μεταβατικό 2025 και οι στόχοι για το 2026

Η αναδιάρθρωση των διεθνών δραστηριοτήτων και το ισχυρό χαρτί των εξαγωγών. Oι προοπτικές και τα σχέδια της επόμενης ημέρας.

Στην επιστροφή της σε κερδοφόρα πορεία, μέσω ενός αναθεωρημένου και πιο στοχευμένου επιχειρηματικού πλάνου, το οποίο θα «απαντά» αποτελεσματικά στις προκλήσεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, προσβλέπει για τα επόμενα χρόνια η εταιρεία φυσικών καλλυντικών Apivita.

Η διοίκηση της εταιρείας ποντάρει για τη μελλοντική της ανάπτυξη τόσο στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά, όσο και στην ενίσχυση των εξαγωγών της. Έμφαση δίνεται σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, όπου διαπιστώνονται σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα η αναδιάρθρωση της δραστηριότητας σε αγορές εκτός Ευρώπης αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο αποδοτικού και βιώσιμου μοντέλου διεθνούς επέκτασης. Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει στην ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, διατηρώντας τη στρατηγική της κατεύθυνση για βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Σε μεταβατικό στάδιο η εταιρεία, ζημιογόνο το 2025

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της Apivita ΑΕΒΕ που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικά 24ωρα, «το 2025 αποτέλεσε έτος περαιτέρω προσαρμογής και σταθεροποίησης για την εταιρεία, καθώς συνεχίστηκε η εφαρμογή των στρατηγικών αλλαγών που είχαν δρομολογηθεί τα προηγούμενα έτη, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης».

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 56,80 εκατ. ευρώ έναντι 59,1 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024. Η μείωση αποδίδεται στη συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση της διεθνούς δραστηριότητας, ιδίως στις αγορές της Ασίας, καθώς και στη συνολική προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας «γύρισαν» σε ζημιές ύψους 314.978 ευρώ το 2025, έναντι κερδών κατά την προηγούμενη χρήση, σε μια εξέλιξη που «αντανακλά κυρίως τη μεταβατική φάση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, καθώς και τις αυξημένες επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίηση των στρατηγικών της πρωτοβουλιών».

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία ολοκλήρωσε σημαντικές ενέργειες που είχαν ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η επιτυχής μετάβαση στο νέο σύστημα ERP (SAP), το οποίο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2025, ενισχύοντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών διαδικασιών.

Σε λειτουργικό επίπεδο, συνεχίστηκαν οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού και βελτιστοποίησης των διαδικασιών, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και αποδοτικού οργανωτικού μοντέλου.

Παρά τις προκλήσεις που επηρέασαν την εξέλιξη των πωλήσεων, οι ενέργειες αυτές εκτιμάται ότι θα αποδώσουν σταδιακά οφέλη τα επόμενα έτη.

Θετικές οι προοπτικές του κλάδου των φυσικών καλλυντικών

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας, οι προοπτικές για τον κλάδο των φυσικών καλλυντικών παραμένουν θετικές και η εταιρεία συνεχίζει να στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στις διεθνείς αγορές και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.

Να σημειωθεί, δε, εδώ ότι η Apivita κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025 κατέβαλε το ποσό των 918.501 ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη που αφορούν σε καινοτόμες μεθόδους παραγωγής καλλυντικών προϊόντων.

Στην εταιρεία το 2025 απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο 316 άτομα από 307 άτομα το 2024, ενώ η Apivita έχει λάβει κρατική επιχορήγηση ποσού ύψους 2.392.626 ευρώ με βάσει τον νόμο 3299/2004 για την ανέγερση του εργοστασίου της, την οποία έχει κρατήσει σύμφωνα με τον νόμο στα αποθεματικά της. Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα μείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του. Το παραπάνω ποσό έχει μειωθεί κατά 131.140 ευρώ από τα δεδομένα του 2015 λόγω της απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με αρ. Πρωτ. 140187/ΔΒΠ2387 με την ολοκλήρωση και εκκαθάριση του.

Παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Όπως επισημαίνει η διοίκηση, η εταιρεία παρακολουθεί συστηματικά τις διεθνείς και εγχώριες οικονομικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου πολέμου στον Περσικό κόλπο, αξιολογώντας τυχόν επιπτώσεις στις αγορές και στη ζήτηση για τα προϊόντα της.

«Παρά την αβεβαιότητα που μπορεί να δημιουργούν γεωπολιτικές ή εμπορικές συνθήκες, η διοίκηση θεωρεί ότι οι δομές και οι διαδικασίες της εταιρείας εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Σε περίπτωση αλλαγών στο χρηματοπιστωτικό ή καταναλωτικό περιβάλλον, η εταιρεία είναι σε θέση να αξιοποιήσει ευκαιρίες, όπως βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης ή ενίσχυση της ζήτησης, χωρίς να επηρεάζονται ουσιωδώς οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις.

Η Apivita

Η Apivita έχει έδρα στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου Μεσογαίας, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2020 το σύνολο των μετοχών της βρίσκονται στον έλεγχο του ισπανικού ομίλου PUIG.

Η PUIG είναι ένας όμιλος που δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας, των αρωμάτων και καλλυντικών με διεθνή παρουσία σε 150 χώρες. Η επένδυση της PUIG στην Apivita έχει στρατηγικό χαρακτήρα, με την έδρα και τη γραμμή παραγωγής της εταιρείας να παραμένουν στην Ελλάδα.

Σήμερα, η Apivita παράγει στις βιοκλιματικές εγκαταστάσεις της πάνω από 300 φυσικά προϊόντα για την περιποίηση προσώπου, σώματος και μαλλιών, καθώς και αντηλιακής προστασίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά των φαρμακείων, του λιανεμπορίου, του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), των ξενοδοχείων και των SPA.