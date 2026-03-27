WSJ: Ο Ντ. Τραμπ εξετάζει την αποστολή άλλων 10.000 μελών χερσαίων δυνάμεων στη Μ. Ανατολή

Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι παρατείνει την παύση στις επιθέσεις κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν κατά 10 ημέρες, έως τις 6 Απριλίου, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι συνομιλίες με το Ιράν, συνεχίζονται και μάλιστα βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο. «Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη και, παρά τις εσφαλμένες δηλώσεις περί του αντιθέτου από τα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις και άλλους, πηγαίνουν πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!»

Η αρχική παύση στις επιθέσεις των ΗΠΑ επρόκειτο να λήξει την Παρασκευή.