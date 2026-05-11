Χανταϊός: Απέπλευσε από την Τενερίφη το MV Hondius μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.

Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε πέντε ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Υπό παρακολούθηση στις ΗΠΑ 18 Αμερικανοί επιβάτες

Δέκα οκτώ επιβάτες του MV Hondius τέθηκαν υπό παρακολούθηση σήμερα σε ιατρικές μονάδες στις ΗΠΑ για τον χανταϊό, μετά τον επαναπατρισμό τους, ένας εκ των οποίων διαγνώστηκε θετικός σε αυτήν τη σπάνια νόσο, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές.

«Θέλω να είμαι απόλυτα σαφής: ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει ο χανταϊός για το ευρύ κοινό παραμένει πολύ, πολύ μικρός», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας Μπράιαν Κρίστιν, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στη Νεμπράσκα, όπου μεταφέρθηκαν σήμερα οι περισσότεροι από τους επαναπατρισθέντες ασθενείς στις ΗΠΑ.

Η παραλλαγή του ιού που ανιχνεύτηκε στο κρουαζιερόπλοιο, ο χανταϊός των Άνδεων, «δεν μεταδίδεται εύκολα και χρειάζεται να υπάρξει μια παρατεταμένη στενή επαφή με ένα ήδη συμπτωματικό άτομο», εξήγησε ο ίδιος, προσθέτοντας πως οι αρχές λαμβάνουν, εντούτοις, «πολύ σοβαρά υπόψη» την κατάσταση.

Δέκα έξι επιβάτες, που επαναπατρίστηκαν σήμερα, εκ των οποίων ένας έχει διπλή υπηκοότητα, αμερικανική και βρετανική, μετεφέρθηκαν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο της Ομάχα, στη Νεμπράσκα.

Μεταξύ αυτών, βρίσκεται ο ασθενής, που διαγνώστηκε θετικός και μεταφέρθηκε σε μια μονάδα βιολογικής καραντίνας, ενώ δεν εκδηλώνει αυτήν τη στιγμή κανένα σύμπτωμα, όπως διευκρίνισαν οι αρχές.

Οι άλλοι δύο επιβάτες, ένα ζευγάρι, μεταφέρθηκαν σε ένα νοσοκομείο της Ατλάντα. Βρίσκονται επίσης σε μια μονάδα βιολογικής καραντίνας, αφού ένας εξ αυτών εκδήλωσε συμπτώματα.

Όλοι οι επιβάτες θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον κάποιες ημέρες, για όσο διεξάγονται εξετάσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πως κανείς δεν θα αποχωρήσει από αυτό το σύστημα ασφαλείας με επισφαλή τρόπο ή σε μια μη ενδεδειγμένη χρονική στιγμή. Κανένα άτομο που αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία δεν θα κυκλοφορήσει στους δρόμους της Ομάχα ή αλλού», διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης της Νεμπράσκα Τζιμ Πίλεν.

Τραμπ: «Όλα θα πάνε καλά»

Οι Αμερικανοί επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο από τα Κανάρια Νησιά στην Ισπανία, όπου το πλοίο έκανε στάση.

«Ελπίζω πως όλα θα πάνε καλά», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. «Φαίνεται πως δεν είναι εύκολο να μεταδοθεί. Ζούμε με αυτό εδώ και πολλά χρόνια και πιστεύουμε πως βρισκόμαστε σε πολύ καλή κατάσταση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είπε πως δεν έχει μετανιώσει για την απόφασή του να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Ιταλία: Σε καραντίνα δεύτερος πολίτης μετά από επαφή με κρούσμα χανταϊού

Μετά τον εικοσιτετράχρονο που ζει στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, αποφασίσθηκε να τεθεί σε καραντίνα και ένας νεαρός άνδρας είκοσι πέντε ετών, ο οποίος βρίσκεται στην Καλαβρία. Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι δήμαρχοι της κωμόπολης Τόρρε Ντελ Γκρέκο και της Βίλλα Σαν Τζοβάνι. Και οι δυο νέοι ήρθαν σε επαφή με μια γυναίκα εξήντα εννέα ετών, η οποία έχασε την ζωή της από χανταϊό. Όπως έγινε γνωστό, είχε επιβιβαστεί για λίγα λεπτά σε πτήση της Klm η οποία από το Γιοχάνεσμπουργκ είχε ως προορισμό την Κοπεγχάγη. Οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής, όμως, όταν διαπίστωσαν ότι ήταν βαριά άρρωστη, της ζήτησαν να κατέβει από το αεροσκάφος.

Οι δυο νεαροί Ιταλοί δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ο κίνδυνος στον οποίο εξετέθησαν θεωρείται πολύ περιορισμένος. Για σαράντα πέντε, συνολικά ημέρες, θα παραμείνουν προληπτικά μέσα σε δωμάτιο με ιδιωτική τουαλέτα, με μάσκα και καθημερινή καταγραφή της θερμοκρασίας τους. Δυο ξένοι πολίτες, τέλος, οι οποίοι ταξίδεψαν με την συγκεκριμένη πτήση, βρίσκονται «υπό εθελοντική ιατρική παρακολούθηση» στην Φλωρεντία και στην περιφέρεια Βένετο, της βόρειας Ιταλίας.

Θετικός στον χανταϊό ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες

Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το ισπανικό υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ