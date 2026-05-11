Νέα άνοδος σχεδόν 3% για πετρέλαιο δια στόματος Τραμπ

Τόσο το WTI όσο και το Brent μετρούν άλμα άνω του 40% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν υπό τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Νέα κέρδη πέτυχε το πετρέλαιο τη Δευτέρα, πιάνοντας το νήμα από την Παρασκευή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η εκεχειρία με το Ιράν βρίσκεται σε «μηχανική υποστήριξη», αφού απέρριψε την αντιπρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με το Axios να ισχυρίζεται πως ο Λευκός Οίκος εξετάζει επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate παράδοσης Ιουνίου, σημείωσαν άνοδο 2,78% ή 2,65 δολάρια στα 98,07 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχη εικόνα και για τα futures του αργού πετρελαίου Brent παράδοσης Ιουλίου που επιδόθηκαν σε ράλι 2,88% ή 2,92 δολάρια αγγίζοντας τα 104,21 δολάρια το βαρέλι.

Ενδοσυνεδριακά, το WTI άγγιξε τα 100,37 δολάρια, ενώ το Brent έφτασε έως και τα 105,99 δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι η κατάσταση της εκεχειρίας είναι «απίστευτα αδύναμη» ενώ χαρακτήρισε «ηλίθια» την αντιπρόταση του Ιράν για το τέλος της κρίσης στη Μέση Ανατολή. «Θα έλεγα ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, όπου ο γιατρός μπαίνει και λέει: "Κύριε, το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει περίπου 1% πιθανότητες να ζήσει"», επεσήμανε.

Τόσο το WTI όσο και το Brent μετρούν άλμα άνω του 40% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν υπό τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εν τω μεταξύ, προειδοποίησε ότι η σύγκρουση με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει», εγείροντας φόβους ότι οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να κλιμακωθούν ξανά και να απειλήσουν περαιτέρω τον ενεργειακό εφοδιασμό.

«Υπάρχει ακόμα πυρηνικό υλικό και εμπλουτισμένο ουράνιο που πρέπει να απομακρυνθεί από το Ιράν», τόνισε ο Νετανιάχου. «Υπάρχουν ακόμα εγκαταστάσεις εμπλουτισμού που πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, υπάρχουν ακόμα διάφοροι μηχανισμοί στην κατοχή του Ιράν, υπάρχουν βαλλιστικοί πύραυλοι που θέλουν ακόμα να παράγουν... υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει» πρόσθεσε.

Παράλληλα, οι αναλυτές της Citi εκτιμούν πως οι τιμές του «μαύρου χρυσού» θα μπορούσαν να αυξηθούν περαιτέρω εάν το Ιράν και οι ΗΠΑ δεν καταλήξουν σε συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι αγορές αργού έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τα υψηλά αποθέματα, την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, την ασθενέστερη ζήτηση στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και τα σημάδια πιθανής αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, τόνισαν πως κίνδυνοι για τις τιμές του πετρελαίου παραμένουν ανοδικοί, καθώς το Ιράν διατηρεί σημαντικό έλεγχο επί του χρονοδιαγράμματος και των όρων οποιασδήποτε πιθανής συμφωνίας για το άνοιγμα της κρίσιμης ενεργειακής διαδρομής των Στενών του Ορμούζ. «Υποθέτουμε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα συνάψει μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ γύρω στα τέλη Μαΐου» υπογράμμισαν.

Από την πλευρά του, ο Φελίπε Έλινκ Σούρμαν, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Sparta Commodities, ανέφερε ότι η πανδημία του κορονοϊού χρησιμεύει ως μια καλή αντιστοιχία για τις τρέχουσες εξελίξεις στις αγορές πετρελαίου. «Το 2020, κατά μέσο όρο, χάσαμε 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως σε ζήτηση σε σύγκριση με το 2019, κάτι που ισοδυναμεί σχεδόν με αυτό που χάνουμε τώρα όσον αφορά την προσφορά» επεσήμανε.

«Έτσι, η αγορά θα πρέπει να προσαρμοστεί και θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο συρρίκνωσης της ζήτησης. Τώρα το ερώτημα είναι "από πού θα έρθει αυτή η καταστροφή;" και δυστυχώς, πολλές χώρες θα πληρώσουν το τίμημα. Θα φτάσουμε σε ένα σενάριο όπου οι φτωχότερες χώρες θα έχουν ανθρωπιστική κρίση, η Ευρώπη θα έχει οικονομική κρίση και οι ΗΠΑ πολιτική κρίση» κατέληξε.