Χαργκ, Λαράκ, Κεσμ: Τα στρατηγικής αξίας νησιά του Ιράν που είναι στο στυόχαστρο του Τραμπ

Το νησί Χαργκ γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη κατά το πετρελαϊκό μπουμ του Ιράν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Ποιο είναι το στρατηγικής αξίας νησί στον Κόλπο στο οποίο ετοιμάζονται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μπαγέρ Γαλιμπάφ, να εισβάλουν οι ΗΠΑ;

Ιδού οι υποψήφιοι στόχοι:

Χαργκ

Θαμνώδης λωρίδα στεριάς στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, σε απόσταση 30 περίπου χιλιομέτρων από τις ακτές της ιρανικής ηπειρωτικής χώρας, το νησί φιλοξενεί τον μεγαλύτερο ιρανικό πετρελαϊκό τερματικό σταθμό που διασφαλίζει το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού, σύμφωνα με πρόσφατο σημείωμα της JP Morgan.

Στα μέσα του Μαρτίου, υπήρξε στόχος «μίας από τις σφοδρότερες αεροπορικές επιδρομές στην Ιστορία της Μέσης Ανατολής» όπως την χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνοντας ότι στο νησί καταστράφηκαν «όλοι οι στρατιωτικοί στόχοι». Οι βιομηχανικές υποδομές εκουσίως δεν έγιναν στόχος των επιθέσεων, διευκρίνισε.

Το νησί Χαργκ γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη κατά το πετρελαϊκό μπουμ του Ιράν στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, διότι, καθώς τα νερά είναι αβαθή στο μεγαλύτερο μέρος των ακτών του Ιράν, δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης των μεγάλων πετρελαιοφόρων πλοίων.

Το νησί παραμένει «ακρογωνιαίος λίθος της ιρανικής οικονομίας και μία σημαντική πηγή εισοδήματος για τους Φρουρούς της Επανάστασης», τονίζεται στο σημείωμα της JP Morgan.

Σύμφωνα με τον ειδικό Farzin Nadimi, η Ουάσινγκτον είναι πιθανόν να επιδιώξει την κατάληψή του. Αλλά, η διεξαγωγή μίας στρατιωτικής επιχείρησης επί του νησιού αυτού θα ήταν «πολύ δύσκολη», αφού καλύπτεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από πετρελαϊκές υποδομές, αγωγούς και δεξαμενές.

Ο αμερικανικός στρατός μπορεί «να εξουδετερώσει» το Χαργκ «οποτεδήποτε, αν ο πρόεδρος Τραμπ δώσει την διαταγή», έχει διαβεβαιώσει ο Λευκός Οίκος.

Λαράκ

Το μικρό αυτό νησί βρίσκεται ανατολικά του νησιού Κεσμ και νότια του νησιού Oρμούζ. Κατέχει ιδιαίτερης σημασίας στρατηγική θέση στο στενότερο τμήμα του Στενού του Χορμούζ.

Σταθμός εξαγωγής του ιρανικού πετρελαίου από το 1987, φιλοξενεί και ιρανική στρατιωτική βάση.

Αλλά άλλη είναι η αιτία για την οποία γίνεται λόγος τις τελευταίες ημέρες για το Λαράκ: βρίσκεται σε έναν θαλάσσιο διάδρομο που τυγχάνει της έγκρισης των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα καταγραφής των «εγκεκριμένων πλοίων».

Τα πλοία που διέρχονται από αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο πρέπει να καταβάλουν υψηλό τίμημα. Το Λαράκ ονομάζεται πλέον «τα διόδια της Τεχεράνης» από την Lloyd's List Intelligence.

Στοιχεία ναυσιπλοΐας που αναλύθηκαν από το AFP επιβεβαίωσαν ότι τα ελάχιστα εμπορικά πλοία που ακόμη διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ περνούν δίπλα στο νησί Λαράκ.

Κεσμ

Είναι το μεγαλύτερο νησί του Κόλπου και εκτείνεται σε μήκος εκατό χιλιομέτρων στο Στενό. Είναι τουριστικός προορισμός για τους Ιρανούς χάρη στην γεωλογική του κληρονομιά καταχωρημένη από την Unesco, τις παραλίες, την μαγκρόβια βλάστηση και την χαλαρή του ατμόσφαιρα.

Το λιμάνι του Κεσμ είναι μία από τις πύλες εισόδου για τα προϊόντα που εισάγονται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Κοντά του βρίσκονται τα νησιά Ορμούζ και Λαράκ, τα οποία είναι οχυρωμένα στο μεγαλύτερο μέρος τους.

Τα διαφιλονικούμενα νησιά

Το Ιράν έχει υπό την κατοχή του τρία νησιά - Μικρή Τουμπ, Μεγάλη Τουμπ, Αμπού Μούσα. Βρίσκονται στην μέση του Κόλπου και διεκδικούνται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μαζί με ακόμη ένα μικρό νησί, «αυτά τα νησιά είναι οχυρωμένα, μεταμορφωμένα σε μικρά φρούρια, με πυραύλους εδάφους-θαλάσσης», εξηγούσε πρόσφατα ο διευθυντής έρευνας του κέντρου FMES Pierre Razoux, συγγραφέας βιβλίου αναφοράς για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.

Παραβάλλει αυτά τα ιρανικά νησιά με την ατόλη Ταράουα στα Νησιά Κιριμπάτι, που υπήρξε θέατρο σφοδρής μάχης το 1943 ανάμεσα στους Ιάπωνες που το είχαν καταλάβει και τους αμερικανούς πεζοναύτες.

Η Τεχεράνη έχει αναπτύξει εκεί ναυτική δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι τοποθέτησαν εκεί από το 2025 νέα πυραυλικά συστήματα που, όπως ισχυρίζονται, είναι ικανά να στοχοθετούν «βάσεις, πλοία και εχθρικό εξοπλισμό» στην περιοχή.

Αν τα νησιά αυτά «βρίσκονταν υπό αμερικανικό έλεγχο, οι Ιρανοί δεν θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιούν για επιθετικούς λόγους κατά της ναυσιπλοΐας», δήλωσε ο Pierre Razoux.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ