Βρετανία: Kυρώσεις σε 12 άτομα και εταιρείες για διασυνδέσεις με το Ιράν

Η Βρετανία επέβαλε σήμερα κυρώσεις σε 12 άτομα και επιχειρήσεις που έχουν διασυνδέσεις με το Ιράν, κατηγορώντας αυτά για εμπλοκή σε εχθρικές δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός επιθέσεων και η παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ομάδες που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες.

Τα μέτρα, που αναφέρονται στην κυβερνητική ανακοίνωση για τις κυρώσεις, περιλαμβάνουν δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και εντολές αποκλεισμού διευθυντικών στελεχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ